Правительство не поддержало внесение изменений в Уголовный кодекс

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на инициативу депутата Госдумы от "Единой России" Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на инициативу депутата Госдумы от "Единой России" Елены Вторыгиной об ужесточении наказания за преступления против пенсионеров, следует из проекта отзыва (текст есть в распоряжении РИА Новости).

Ранее Вторыгина сообщала РИА Новости, что предлагает дополнить пункт "з" части первой статьи 63 Уголовного кодекса РФ новым отягчающим обстоятельством - совершением преступления в отношении лица, достигшего пенсионного возраста.

Как отмечает комиссия правительства, законопроектом не учитывается, что совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица уже признается обстоятельством, отягчающим наказание (пункт "з" части первой статьи 63 УК РФ).

"Указанное обстоятельство позволяет индивидуализировать наказание за совершение преступления, совершенного также в отношении лица, достигшего пенсионного возраста и неспособного в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному", - говорится в проекте отзыва.

Кроме того, отмечается, что предлагаемое проектом понимание пенсионного возраста как возраста, "по достижении которого лицо имеет право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации без учета особенностей назначения страховой пенсии по старости, предусмотренных для отдельных категорий лиц", создает правовую неопределенность и входит в противоречие с принципом вины.