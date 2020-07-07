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Group-IB раскрыла новую схему кибератак на банки и компании
Интернет-злоумышленники нашли новый метод нападения на банки и компании - распределенная на длительное время атака с целью проведения диверсии или шпионажа,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T03:30
россия
илья сачков
евросоюз
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group-ib
северная америка
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россия, илья сачков, евросоюз, сингапур (страна), group-ib, северная америка, экономика

Group-IB раскрыла новую схему кибератак на банки и компании

03:30 07.07.2020
2462
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Интернет-злоумышленники нашли новый метод нападения на банки и компании - распределенная на длительное время атака с целью проведения диверсии или шпионажа, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
"Есть атаки, которые физически для человека незаметны, потому что нет видимых последствий: у организации работает всё прекрасно, никто не ворует деньги, нет простоев. Это не означает, что она уже не взломана с целью, например, кибершпионажа либо подготовки кибердиверсии", - сказал он.
Атака может быть распределена на долгое время, даже на несколько лет: в 2017 году сделали первое действие, в 2018 - второе, в 2019 - третье, в 2020 – четвертое, поэтому связать эти действия в одну последовательную цепочку очень непросто, пояснил Сачков.
"Я прошу компании и банки обратить внимание на атаки, где мотивация не финансовая, а диверсионно-шпионажная. Очень многие люди внезапно решили, что шпионажа с развитием интернета должно стать меньше, но с развитием интернета его стало больше", - отметил Сачков.
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По его словам, многие компании считают, что они не представляют интерес для злоумышленников, однако это не совсем так. "Может быть, ваша компания не нужна, но она общается с той компанией, которая им нужна, и в нужный момент от вашего имени будет отправлено то, что нужно злоумышленникам", - пояснил он.
"Евросоюз, Сингапур и Северная Америка уделяют этому больше внимания, на мой взгляд. Мы не должны стесняться и делать вид, что этой проблемы нет. Если не заняться ею сейчас, потом будет намного хуже", - заключил глава Group-IB.
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РоссияИлья СачковЕвросоюзСингапур (страна)Group-IBСеверная АмерикаЭкономика
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