Group-IB раскрыла новую схему кибератак на банки и компании

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Интернет-злоумышленники нашли новый метод нападения на банки и компании - распределенная на длительное время атака с целью проведения диверсии или шпионажа, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Интернет-злоумышленники нашли новый метод нападения на банки и компании - распределенная на длительное время атака с целью проведения диверсии или шпионажа, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB , специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков

"Есть атаки, которые физически для человека незаметны, потому что нет видимых последствий: у организации работает всё прекрасно, никто не ворует деньги, нет простоев. Это не означает, что она уже не взломана с целью, например, кибершпионажа либо подготовки кибердиверсии", - сказал он.

Атака может быть распределена на долгое время, даже на несколько лет: в 2017 году сделали первое действие, в 2018 - второе, в 2019 - третье, в 2020 – четвертое, поэтому связать эти действия в одну последовательную цепочку очень непросто, пояснил Сачков.

"Я прошу компании и банки обратить внимание на атаки, где мотивация не финансовая, а диверсионно-шпионажная. Очень многие люди внезапно решили, что шпионажа с развитием интернета должно стать меньше, но с развитием интернета его стало больше", - отметил Сачков.

По его словам, многие компании считают, что они не представляют интерес для злоумышленников, однако это не совсем так. "Может быть, ваша компания не нужна, но она общается с той компанией, которая им нужна, и в нужный момент от вашего имени будет отправлено то, что нужно злоумышленникам", - пояснил он.