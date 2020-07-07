Ученый оценил риски для инфраструктуры Севера от таяния вечной мерзлоты

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Потепление климата и таяние вечной мерзлоты может повлиять на состояние инфраструктуры северных территорий РФ, но при этом уровень мониторинга и строительства позволит своевременно реагировать на эти процессы, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов.

"Мы ведем исследования (изменений климата) более 30 лет. С 1990 года, например, концентрация углекислого газа в атмосфере изменилась с 360 до 410 – это показывают газовые анализаторы. Значительно выросло количество метана в атмосфере. Мерзлота потеплела довольно серьезно - на градус, кое-где на два градуса за десятилетие", - отметил собеседник.

По его словам, местами отмечается увеличение протайки на 2 сантиметра в год: в вечной мерзлоте летом в зависимости от ландшафта оттаивает небольшой толщины грунт, и если раньше эта толщина не превышала метра, сейчас она уже больше. Также ученые отмечают повышение влажности, рост числа лесных пожаров на севере. Толщина льдов уменьшилась, количество снега растет, и, соответственно, грунт не так сильно выхолаживается зимой. В мерзлоте образуются термокарстовые озера.

"Среднегодовые температуры изменились, влажность стала выше, отмечается большее количество осадков. Для нас это, прежде всего, влияние на инфраструктуру. За этим надо тщательно следить. Инфраструктура, нефтепроводы находятся "под прессом". Требуется больше денег, чтобы поддерживать (их сохранность). На Аляске подсчитано, что ежегодно на устранение последствий таяния мерзлоты до 2030 года нужно порядка 3-6 миллиардов долларов. Но у нас строительство на мерзлоте более развито, у нас более продвинутые строительные технологии", - сказал ученый.

Он отметил, что, с другой стороны, на севере России многие дома строятся на теплоизолирующей подушке – на земле они не стоят, и сейчас эти подушки подвергаются риску из-за таяния мерзлоты.

"Дороги на севере – это, как правило, зимники по рекам и озерам. Сейчас лед очень поздно становится и рано вскрывается. А поскольку машины ездят в полярный день, многие попадают в протаяны", - сказал собеседник.

Давыдов рассказал, что у потепления есть и свои плюсы. Например, для россиян климат станет более комфортным, а отопительный сезон может сократиться. Кроме того, могут уменьшиться затраты на снабжение рабочих мест. Сокращение льдов в Арктике – это плюс судоходству: можно с малыми затратами возить на запад через Северный морской путь дальневосточную рыбу. Другая сторона таяния льдов в Арктике – это большее число штормов в районах шельфов, уточнил ученый.

Собеседник отметил, что сегодня в России и крупные компании, и ученые занимаются мониторингом процессов потепления, чтобы избежать разрушения инфраструктуры.