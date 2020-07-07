Следующий корабль "Союз" не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский пилотируемый корабль "Союз" полетит на Международную космическую станцию в октябре по быстрой шестичасовой схеме, сверхбыстрая трёхчасовая схема использоваться не будет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Запланированный на октябрь запуск пилотируемого корабля предусматривает шестичасовую (четырехвитковую) схему сближения корабля со станцией", - сказал собеседник агентства.
"Баллистические условия полета МКС (параметры орбиты, дата и время старта пилотируемого корабля) не позволяют реализовать сближение с МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме", - добавил он.
Ранее сообщалось, что запуск "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчко, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.
С 2013 года корабли "Союз" с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, вместо двухсуточной. В 2018-2020 годах на четырёх грузовых кораблях "Прогресс" была успешно протестирована сверхбыстрая трёхчасовая схема.
В декабре 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что отправка корабля "Союз" с экипажем по сверхбыстрой схеме произойдёт "в ближайший период" и тогда, как он выражался ранее, космонавты окажутся на станции "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя".
В январе 2020 года космонавт Олег Артемьев не исключил, что первым таким кораблем станет "Союз МС-17".