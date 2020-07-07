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Следующий корабль "Союз" не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме
Российский пилотируемый корабль "Союз" полетит на Международную космическую станцию в октябре по быстрой шестичасовой схеме, сверхбыстрая трёхчасовая схема... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T03:05
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
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международная космическая станция (мкс)
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сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), роскосмос

Следующий корабль "Союз" не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме

03:05 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС с космодрома Байконур
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский пилотируемый корабль "Союз" полетит на Международную космическую станцию в октябре по быстрой шестичасовой схеме, сверхбыстрая трёхчасовая схема использоваться не будет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Запланированный на октябрь запуск пилотируемого корабля предусматривает шестичасовую (четырехвитковую) схему сближения корабля со станцией", - сказал собеседник агентства.
"Баллистические условия полета МКС (параметры орбиты, дата и время старта пилотируемого корабля) не позволяют реализовать сближение с МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме", - добавил он.
Ранее сообщалось, что запуск "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчко, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.
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С 2013 года корабли "Союз" с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, вместо двухсуточной. В 2018-2020 годах на четырёх грузовых кораблях "Прогресс" была успешно протестирована сверхбыстрая трёхчасовая схема.
В декабре 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что отправка корабля "Союз" с экипажем по сверхбыстрой схеме произойдёт "в ближайший период" и тогда, как он выражался ранее, космонавты окажутся на станции "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя".
В январе 2020 года космонавт Олег Артемьев не исключил, что первым таким кораблем станет "Союз МС-17".
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковРоссияКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
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