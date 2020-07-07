Следующий корабль "Союз" не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме

"Запланированный на октябрь запуск пилотируемого корабля предусматривает шестичасовую (четырехвитковую) схему сближения корабля со станцией", - сказал собеседник агентства.

"Баллистические условия полета МКС (параметры орбиты, дата и время старта пилотируемого корабля) не позволяют реализовать сближение с МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме", - добавил он.

С 2013 года корабли "Союз" с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, вместо двухсуточной. В 2018-2020 годах на четырёх грузовых кораблях "Прогресс" была успешно протестирована сверхбыстрая трёхчасовая схема.