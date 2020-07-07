https://ria.ru/20200707/1573984184.html
Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
Ситуация с лесными пожара на Чукотке, где полыхали тысячи гектаров природных территорий, стабилизируется, в одном районе снят режим ЧС, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T02:51
2020-07-07T02:51
чукотка
роман копин
анадырский район
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1573983729.html
чукотка
анадырский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, роман копин, анадырский район, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости.
Ситуация с лесными пожара на Чукотке
, где полыхали тысячи гектаров природных территорий, стабилизируется, в одном районе снят режим ЧС, сообщается в Instagram-аккаунте губернатора региона Романа Копина
.
Ранее Авиалесоохрана отправила 50 сотрудников на Чукотку для борьбы с пожарами. Режим ЧС был введен в Анадырском и Билибинском районах. По данным на 1 июля, в регионе тушили возгорания на 32 тысячах гектаров. Все они являются труднодоступными.
"Ситуация с лесными пожарами в округе стабилизируется, 47 из 62 лесных пожаров уже ликвидированы. Остальные 15 очагов - локализованы. Специалисты-десантники потушили пожары в районе села Ваеги, в 26 километрах от Островного, в нескольких километрах от Встречного и Кепервеем. От огня защитили заказник Лебединый", - говорится в сообщении.
Пожарные продолжают работу в Билибинском и Анадырском районах. Класс пожарной опасности в лесах Чукотки снизился до 1. Режим ЧС в Анадырском районе
уже снят, в Билибинском будет снят в ближайшее время, отмечается в аккаунте.
"В этом году из-за погоды количество пожаров в 2 раза больше средних значений за 5 лет, а площадь - в 7 раз", - отметил Копин.