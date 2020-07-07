Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется

Ранее Авиалесоохрана отправила 50 сотрудников на Чукотку для борьбы с пожарами. Режим ЧС был введен в Анадырском и Билибинском районах. По данным на 1 июля, в регионе тушили возгорания на 32 тысячах гектаров. Все они являются труднодоступными.

"Ситуация с лесными пожарами в округе стабилизируется, 47 из 62 лесных пожаров уже ликвидированы. Остальные 15 очагов - локализованы. Специалисты-десантники потушили пожары в районе села Ваеги, в 26 километрах от Островного, в нескольких километрах от Встречного и Кепервеем. От огня защитили заказник Лебединый", - говорится в сообщении.

Пожарные продолжают работу в Билибинском и Анадырском районах. Класс пожарной опасности в лесах Чукотки снизился до 1. Режим ЧС в Анадырском районе уже снят, в Билибинском будет снят в ближайшее время, отмечается в аккаунте.