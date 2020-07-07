"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя

Законопроект планируется внести в правительство в третьем квартале, после чего он поступит на рассмотрение Госдумы, добавили в Минпромторге.

Кроме того, с 5 мая вступил в силу закон, запрещающий продажи спиртного в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках"). В соответствии с ним региональные власти имеют право устанавливать и дополнительные ограничения, в том числе полностью запрещать работу "наливаек".