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"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Министерство промышленности и торговли готовит законопроект, который разрешит продажу алкогольной продукции рядом с медицинскими учреждениями. Об этом сообщают... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:35
россия
татьяна голикова
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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Государство, в лице кое-кого из чиновников Минпромторга, решило содействовать алкоголизации населения России? При этом прикрыть данное вредоносное, сродни диверсии, действие намереваются путём перекладывания ответственности на местных, региональных, чиновников. Которых, кстати, "уговорить" разрешить продажу алкоголя намного проще и дешевле, чем федеральных. Безнравственная позиция государства.
260
Вообще в России надо разрешить продавать алкоголь только в выходные дни!
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя

02:22 07.07.2020 (обновлено: 08:35 07.07.2020)
35642
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПолки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве
Полки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Полки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли готовит законопроект, который разрешит продажу алкогольной продукции рядом с медицинскими учреждениями. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники.
Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
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Законопроект планируется внести в правительство в третьем квартале, после чего он поступит на рассмотрение Госдумы, добавили в Минпромторге.
Нынешнее законодательство запрещает продажу алкоголя на территориях, прилегающих к медицинским сооружениям.
Кроме того, с 5 мая вступил в силу закон, запрещающий продажи спиртного в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках"). В соответствии с ним региональные власти имеют право устанавливать и дополнительные ограничения, в том числе полностью запрещать работу "наливаек".
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РоссияТатьяна ГоликоваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
Популярные комментарии
Государство, в лице кое-кого из чиновников Минпромторга, решило содействовать алкоголизации населения России? При этом прикрыть данное вредоносное, сродни диверсии, действие намереваются путём перекладывания ответственности на местных, региональных, чиновников. Которых, кстати, "уговорить" разрешить продажу алкоголя намного проще и дешевле, чем федеральных. Безнравственная позиция государства.
7 июля, 02:59
Владимир Белогорский
238201109
Вообще в России надо разрешить продавать алкоголь только в выходные дни!
7 июля, 03:09
Константин Сотиев
120110029
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