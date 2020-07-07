"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли готовит законопроект, который разрешит продажу алкогольной продукции рядом с медицинскими учреждениями. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники.
Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
Законопроект планируется внести в правительство в третьем квартале, после чего он поступит на рассмотрение Госдумы, добавили в Минпромторге.
Нынешнее законодательство запрещает продажу алкоголя на территориях, прилегающих к медицинским сооружениям.
Кроме того, с 5 мая вступил в силу закон, запрещающий продажи спиртного в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках"). В соответствии с ним региональные власти имеют право устанавливать и дополнительные ограничения, в том числе полностью запрещать работу "наливаек".