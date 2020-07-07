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https://ria.ru/20200707/1573984065.html
В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 65 тысяч после того, как за сутки этот показатель увеличился на 620, суточный прирост выявленных зараженных... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T02:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
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коронавирус covid-19, бразилия

В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч

02:14 07.07.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 65 тысяч после того, как за сутки этот показатель увеличился на 620, суточный прирост выявленных зараженных составил 20 229, сообщил минздрав страны.
Днем ранее сообщалось о 26 тысячах выявленных случаев COVID-19 за сутки и 602 летальных исходах.
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Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 623 284. За время распространения инфекции скончались 65 487 заболевших.
По данным бразильского минздрава, вылечились 927 292 заразившихся.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Бразилия
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