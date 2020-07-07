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https://ria.ru/20200707/1573984036.html
Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
Итальянский композитор Эннио Морриконе обладал уникальным "голосом", он научил жителей США звукам Дикого Запада и с помощью инструментов, которые люди знали... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T02:11
культура
эннио морриконе
рим
сша
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353
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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60
эннио морриконе, рим, сша

Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада

02:11 07.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор Эннио Морриконе
Композитор Эннио Морриконе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Композитор Эннио Морриконе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Итальянский композитор Эннио Морриконе обладал уникальным "голосом", он научил жителей США звукам Дикого Запада и с помощью инструментов, которые люди знали столетиями, подарил миру новую музыку, рассказали РИА Новости американские эксперты в сфере киномузыки.
Морриконе скончался в ночь на понедельник в Риме на 92-м году жизни.
"Его музыка к фильмам была инновационной, очень нестандартной и стала огромным наследием. Его музыкальный стиль оказал огромное влияние на современные фильмы, телевидение и даже видеоигры. В Америке его музыка сформировала наше представление о том, как должны звучать вестерны", - прокомментировал кончину легендарного композитора доцент Музыкального центра Бернчарда массачусетского Williams College Закарий Уэдсворт (Zachary Wadsworth).
По оценке историка музыки к фильмам, автора многочисленных книг и публикаций доцента Университета Южной Калифорнии Джона Берлингейма (Jon Burlingame), "Эннио Морриконе, без сомнения, - одна из самых значительных фигур в истории киномузыки". "У него был уникальный голос, который развился и был отточен на основе классической подготовки и аранжировок в стиле популярной музыки", - отметил он, напомнив, что итальянский композитор писал музыку к драмам, комедиям, вестернам, триллерам, романтическим и даже фантастическим фильмам.
"Музыка к таким картинам, как "Миссия", "Дни жатвы", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", считается специалистами классикой киномузыки", - подчеркнул Берлингейм.
Как отмечает американский теоретик и композитор Уэдсворт, несмотря на стремительное развитие технологий в сфере кинопроизводства, в этой индустрии "будет сохраняться потребность в хороших, таких как Морриконе, композиторах". "Хотя существуют программы, которые могут писать музыку, ни одна из них не может пока создавать что-то новое так, как это делают великие композиторы, подобные Морриконе", - отмечает он.
По его замечанию, "музыка крайне важна для успеха фильма". "Хорошая музыка может подчеркнуть все, что мы видим и слышим: работа актеров, оператора и спецэффекты будут более яркими, если композитор напишет убедительную музыку", - уверен эксперт, чьи произведения звучали на престижных мировых площадках.
Композитор и дирижер Эннио Морриконе
Вчера, 14:49Культура
Эта музыка будет вечной. Памяти Эннио Морриконе
Его мнение разделяет и Берлингейм, по словам которого, кино, несмотря на развитие технологий, всегда будет нуждаться в обладающих классической подготовкой, как у Морриконе, композиторах: "просто потому, что традиционный оркестр по-прежнему остается самым лучшим способом добиться эмоции и настоящего чувства". Хотя итальянский композитор иногда использовал синтезатор в своих работах, "маэстро всегда верил, что нового звучания можно добиться и с помощью ансамбля инструментов, которые люди знали столетиями", отметил Берлингейм.
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КультураЭннио МорриконеРимСША
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