Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Итальянский композитор Итальянский композитор Эннио Морриконе обладал уникальным "голосом", он научил жителей США звукам Дикого Запада и с помощью инструментов, которые люди знали столетиями, подарил миру новую музыку, рассказали РИА Новости американские эксперты в сфере киномузыки.

Морриконе скончался в ночь на понедельник в Риме на 92-м году жизни.

"Его музыка к фильмам была инновационной, очень нестандартной и стала огромным наследием. Его музыкальный стиль оказал огромное влияние на современные фильмы, телевидение и даже видеоигры. В Америке его музыка сформировала наше представление о том, как должны звучать вестерны", - прокомментировал кончину легендарного композитора доцент Музыкального центра Бернчарда массачусетского Williams College Закарий Уэдсворт (Zachary Wadsworth).

По оценке историка музыки к фильмам, автора многочисленных книг и публикаций доцента Университета Южной Калифорнии Джона Берлингейма (Jon Burlingame), "Эннио Морриконе, без сомнения, - одна из самых значительных фигур в истории киномузыки". "У него был уникальный голос, который развился и был отточен на основе классической подготовки и аранжировок в стиле популярной музыки", - отметил он, напомнив, что итальянский композитор писал музыку к драмам, комедиям, вестернам, триллерам, романтическим и даже фантастическим фильмам.

"Музыка к таким картинам, как "Миссия", "Дни жатвы", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", считается специалистами классикой киномузыки", - подчеркнул Берлингейм.

Как отмечает американский теоретик и композитор Уэдсворт, несмотря на стремительное развитие технологий в сфере кинопроизводства, в этой индустрии "будет сохраняться потребность в хороших, таких как Морриконе, композиторах". "Хотя существуют программы, которые могут писать музыку, ни одна из них не может пока создавать что-то новое так, как это делают великие композиторы, подобные Морриконе", - отмечает он.

По его замечанию, "музыка крайне важна для успеха фильма". "Хорошая музыка может подчеркнуть все, что мы видим и слышим: работа актеров, оператора и спецэффекты будут более яркими, если композитор напишет убедительную музыку", - уверен эксперт, чьи произведения звучали на престижных мировых площадках.