Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. С каждым днем распознать, кто звонит с незнакомого номера, становится все сложнее. Однако понять, что на том конце провода находятся злоумышленники, можно в ходе разговора с ними. Так как все виды мошенничества связаны с банковской деятельностью: попытками проведения безналичного платежа, получения доступа к банковскому счету, скорее всего, вас попросят сообщить информацию, связанную с безналичными платежами, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
"Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции (назвать номер карты, кодовое слово, реквизиты, CVV, код из СМС), то вы должны понять, что разговариваете с мошенником", — говорит эксперт.
У реальных сотрудников банка есть все полномочия, чтобы заблокировать карту клиента или произвести другие операции без его ведома.