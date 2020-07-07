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Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
С каждым днем распознать, кто звонит с незнакомого номера, становится все сложнее. Однако понять, что на том конце провода находятся злоумышленники, можно в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:23
инфосистемы джет
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
инфосистемы джет, технологии

Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника

02:20 07.07.2020 (обновлено: 09:23 07.07.2020)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. С каждым днем распознать, кто звонит с незнакомого номера, становится все сложнее. Однако понять, что на том конце провода находятся злоумышленники, можно в ходе разговора с ними. Так как все виды мошенничества связаны с банковской деятельностью: попытками проведения безналичного платежа, получения доступа к банковскому счету, скорее всего, вас попросят сообщить информацию, связанную с безналичными платежами, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

"Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции (назвать номер карты, кодовое слово, реквизиты, CVV, код из СМС), то вы должны понять, что разговариваете с мошенником", — говорит эксперт.

У реальных сотрудников банка есть все полномочия, чтобы заблокировать карту клиента или произвести другие операции без его ведома.
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