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Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс сообщила, что результат ее теста на коронавирус оказался положительным, несмотря на отсутствие у нее симптомов заболевания. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T01:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, атланта, сша

Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19

01:54 07.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс сообщила, что результат ее теста на коронавирус оказался положительным, несмотря на отсутствие у нее симптомов заболевания.

"COVID-19 буквально попал в цель. У меня не было никаких симптомов, и я сдала положительный тест", - сообщила мэр Атланты в Twitter, не уточнив, отправилась ли она на карантин.

Как отмечают СМИ, Кейша Лэнс Боттомс - вероятный кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АтлантаСША
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