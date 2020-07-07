Названы способы спасти обгоревшую кожу

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Как привести кожу в порядок и не допустить шелушения, если вы обгорели на солнце , рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

В теплое время года под действием ультрафиолета легко повредить кожу и получить ожог: кожа краснеет, становится чувствительной, а через некоторое время начинает шелушиться. Что делать, если вы обгорели на солнце, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.

"В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем. Это должны быть аптечные средства, содержащие бепантен или другие успокаивавшие и увлажняющие ингредиенты. Не нужно никаких спиртовых, масляных средств. Это должны быть не жирные кремы, а легкие эмульсии. Наносить крем необходимо каждые три-пять часов", – советует Светлана Жабоева.

После того, как появилось шелушение, ни в коем случае нельзя удалять его самостоятельно, отметила косметолог. Только наносить успокаивающие и увлажняющие средства.

"Это может быть увлажняющая эмульсия, молочко, могут быть маски на гидрогелевой или тканевой основе, содержащиегиалуроновую кислоту. Если солнечный ожог на лице, при выходе на солнце наносите солнцезащитное средство, потому что такая раздраженная кожа более склонна к гиперпигментации. Нельзя использовать механические, химические скрабы, удалять остатки шелушения, только смягчать, чтобы они естественным образом скатывались и отходили", – рассказала радио Sputnik Светлана Жабоева.