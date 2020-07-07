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В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
Министерство здравоохранения Египта сообщило в ночь на вторник о 969 новых случаях заражения коронавирусом за сутки; впервые с конца мая этот показатель... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T01:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
египет
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коронавирус covid-19, воз, египет

В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19

01:41 07.07.2020
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© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе. Архивное фото
КАИР, 7 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта сообщило в ночь на вторник о 969 новых случаях заражения коронавирусом за сутки; впервые с конца мая этот показатель опустился ниже отметки в тысячу случаев.
"Зафиксированы 969 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 79 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда. За воскресенье было зафиксировано 1218 новых заражений и 63 смерти.
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Египте за сутки впервые превысило тысячу человек 28 мая.
Мугахед сообщил, что теперь, согласно рекомендациям ВОЗ, выздоровевшим от коронавируса считается пациент, у которого в течение десяти дней отсутствуют симптомы заболевания.
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 76 222 человека, 21 238 из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 3422 человека", - сообщил он. За сутки из больниц выписаны 512 человека.
С 27 июня власти Египта отменили комендантский час и разрешили возобновить работу ранее закрытых из-за пандемии коронавируса объектов - ресторанов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов при условии соблюдения мер предосторожности и ограничении числа посетителей. С 1 июля возобновлено международное и внутреннее авиасообщение, открыты музеи для ограниченного числа посетителей.
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Возобновили работу также мечети и христианские храмы, однако массовые пятничные молитвы мусульман и воскресные службы христиан было решено пока не проводить. В случае нарушения предписанных мер предосторожности власти могут запретить их работу.
Несмотря на снятие многих ограничений, парки и пляжи, кроме тех, что расположены на территории отелей, останутся закрытыми, так как власти опасаются массовых собраний, способствующих передаче коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЕгипет
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