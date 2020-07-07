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Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью CNN Brasil сообщил о симптомах коронавируса, политик отменил встречи и принимает гидроксихлорохин. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T01:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
бразилия
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилия

Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса

01:39 07.07.2020 (обновлено: 01:44 07.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью CNN Brasil сообщил о симптомах коронавируса, политик отменил встречи и принимает гидроксихлорохин.
По словам 65-летнего Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а уровень кислорода снизился до 96%, в связи с чем он принимает гидроксихлорохин (ранее ВОЗ остановила испытания этого препарата из-за его неэффективности в борьбе с COVID-19 - прим. ред.).
Из-за симптомов заболевания все встречи президента на текущую неделю отменены.
По словам политика, во вторник ожидаются результаты нового теста на коронавирус SARS-CoV-2, магнитно-резонансная томография не выявила у него проблем с легкими.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ, приняли решение ограничить передвижение всех без исключения граждан.
Президент страны также неоднократно появлялся на улицах Бразилиа без маски и перчаток во время митингов или демонстраций в его поддержку, на которых общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБразилия
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