https://ria.ru/20200707/1573983594.html
Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью CNN Brasil сообщил о симптомах коронавируса, политик отменил встречи и принимает гидроксихлорохин. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T01:39
2020-07-07T01:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570685_0:28:2915:1667_1400x0_80_0_0_a535e2b48372780ce88af0ad0234bf00.jpg
https://ria.ru/20200706/1573977663.html
1
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570685_0:28:2915:1667_1400x0_80_0_0_a535e2b48372780ce88af0ad0234bf00.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570685_323:0:2915:1944_1400x0_80_0_0_060bfb6465b05aac14ce3d0bfc9d0535.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570889_0:0:2087:2087_1400x0_80_0_0_0bfc85fd4a15be895f68c379b315c6c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилия
МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
в интервью CNN Brasil
сообщил о симптомах коронавируса, политик отменил встречи и принимает гидроксихлорохин.
По словам 65-летнего Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а уровень кислорода снизился до 96%, в связи с чем он принимает гидроксихлорохин (ранее ВОЗ остановила испытания этого препарата из-за его неэффективности в борьбе с COVID-19 - прим. ред.).
Из-за симптомов заболевания все встречи президента на текущую неделю отменены.
По словам политика, во вторник ожидаются результаты нового теста на коронавирус SARS-CoV-2, магнитно-резонансная томография не выявила у него проблем с легкими.
Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ, приняли решение ограничить передвижение всех без исключения граждан.
Президент страны также неоднократно появлялся на улицах Бразилиа без маски и перчаток во время митингов или демонстраций в его поддержку, на которых общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.