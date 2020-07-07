Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса

По словам 65-летнего Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а уровень кислорода снизился до 96%, в связи с чем он принимает гидроксихлорохин (ранее ВОЗ остановила испытания этого препарата из-за его неэффективности в борьбе с COVID-19 - прим. ред.).

Из-за симптомов заболевания все встречи президента на текущую неделю отменены.

По словам политика, во вторник ожидаются результаты нового теста на коронавирус SARS-CoV-2, магнитно-резонансная томография не выявила у него проблем с легкими.

Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ, приняли решение ограничить передвижение всех без исключения граждан.

Президент страны также неоднократно появлялся на улицах Бразилиа без маски и перчаток во время митингов или демонстраций в его поддержку, на которых общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию.