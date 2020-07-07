https://ria.ru/20200707/1573983254.html
В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение в Атланте, где не прекращаются массовые беспорядки. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T01:07
2020-07-07T08:40
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https://ria.ru/20200617/1573022372.html
Киря Папка
Слишком много "раздали" демократии другим странам, что в своей закончилась
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Роман Крашенинников
Заметьте, губернатор республиканец - белый мужчина, а мэр демократ - чернокожая женщина, это о многом говорит.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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джорджия, атланта, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости.
Губернатор штата Джорджия
Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение в Атланте
, где не прекращаются массовые беспорядки.
Его указ разрешает ввести в город до тысячи военнослужащих Национальной гвардии.
В штате уже несколько недель продолжается насилие, уровень которого только растет. Так, в минувшие выходные в результате инцидентов со стрельбой пострадали 30 человек, пятеро из которых умерли.
"Это беззаконие должно быть остановлено, а порядок в нашей столице восстановлен. Я объявил чрезвычайное положение и вызвал гвардию Джорджии, потому что безопасность наших граждан стоит на первом месте. Эта мера позволит войскам охранять государственную собственность и направлять сотрудников правоохранительных органов для патрулирования наших улиц. Разговор будет жесткий. Мы должны защищать жизнь и средства к существованию всех жителей штата", — приводятся слова губернатора в заявлении, опубликованном на его сайте.
СМИ отмечают, что мэр Атланты демократ Киша Лэнс Боттомс отказалась просить о вводе военных и за нее это сделал губернатор-республиканец.
Протесты в Атланте возобновились из-за гибели в середине июня афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании. Мужчина был пьян, оказал сопротивление, в результате полицейский его смертельно ранил. Прокуратура обвинила стража порядка по 11 статьям, включая убийство.
С конца мая во многих крупных городах США
проходят протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда
при задержании. Люди вышли на улицы с антирасистскими лозунгами и призывами прекратить полицейский произвол. В некоторых местах беспорядки сопровождаются мародерством.