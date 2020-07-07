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В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение в Атланте, где не прекращаются массовые беспорядки. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:40
джорджия
атланта
сша
в мире
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https://ria.ru/20200617/1573022372.html
Слишком много "раздали" демократии другим странам, что в своей закончилась
114
Заметьте, губернатор республиканец - белый мужчина, а мэр демократ - чернокожая женщина, это о многом говорит.
82
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джорджия
атланта
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
джорджия, атланта, сша, в мире

В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков

01:07 07.07.2020 (обновлено: 08:40 07.07.2020)
45530
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСолдаты Национальной гвардии США
Солдаты Национальной гвардии США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Солдаты Национальной гвардии США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение в Атланте, где не прекращаются массовые беспорядки.
Его указ разрешает ввести в город до тысячи военнослужащих Национальной гвардии.
В штате уже несколько недель продолжается насилие, уровень которого только растет. Так, в минувшие выходные в результате инцидентов со стрельбой пострадали 30 человек, пятеро из которых умерли.

"Это беззаконие должно быть остановлено, а порядок в нашей столице восстановлен. Я объявил чрезвычайное положение и вызвал гвардию Джорджии, потому что безопасность наших граждан стоит на первом месте. Эта мера позволит войскам охранять государственную собственность и направлять сотрудников правоохранительных органов для патрулирования наших улиц. Разговор будет жесткий. Мы должны защищать жизнь и средства к существованию всех жителей штата", — приводятся слова губернатора в заявлении, опубликованном на его сайте.

СМИ отмечают, что мэр Атланты демократ Киша Лэнс Боттомс отказалась просить о вводе военных и за нее это сделал губернатор-республиканец.
Протесты в Атланте возобновились из-за гибели в середине июня афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании. Мужчина был пьян, оказал сопротивление, в результате полицейский его смертельно ранил. Прокуратура обвинила стража порядка по 11 статьям, включая убийство.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Люди вышли на улицы с антирасистскими лозунгами и призывами прекратить полицейский произвол. В некоторых местах беспорядки сопровождаются мародерством.
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ДжорджияАтлантаСШАВ мире
Популярные комментарии
Слишком много "раздали" демократии другим странам, что в своей закончилась
7 июля, 01:11
КПКиря Папка
85251003
Заметьте, губернатор республиканец - белый мужчина, а мэр демократ - чернокожая женщина, это о многом говорит.
7 июля, 02:35
Роман Крашенинников
64110104
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