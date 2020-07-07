В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков

"Это беззаконие должно быть остановлено, а порядок в нашей столице восстановлен. Я объявил чрезвычайное положение и вызвал гвардию Джорджии, потому что безопасность наших граждан стоит на первом месте. Эта мера позволит войскам охранять государственную собственность и направлять сотрудников правоохранительных органов для патрулирования наших улиц. Разговор будет жесткий. Мы должны защищать жизнь и средства к существованию всех жителей штата", — приводятся слова губернатора в заявлении, опубликованном на его сайте.