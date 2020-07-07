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https://ria.ru/20200707/1573983150.html
Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
Музыкант Григорий Лепс заявил, что вернул бы в российский шоу-бизнес комиссии, которые определяют мастерство того или иного артиста. Об этом сообщает издание... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:48
культура
россия
шоу-бизнес
григорий лепс
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, шоу-бизнес, григорий лепс

Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес

00:56 07.07.2020 (обновлено: 08:48 07.07.2020)
9194
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Певец Григорий Лепс. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Музыкант Григорий Лепс заявил, что вернул бы в российский шоу-бизнес комиссии, которые определяют мастерство того или иного артиста. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".
"Раньше были такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул", — сказал певец перед концертом на фестивале Drive Live.
В целом же, добавил он, в отечественном шоу-бизнесе его все устраивает.
В СССР существовала система категорий и тарификации артистов и концертных исполнителей. Степень мастерства артиста и его категорию определяли специальные комиссии.
Певец Григорий Лепс
30 мая, 16:13Культура
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
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КультураРоссияШоу-бизнесГригорий Лепс
Популярные комментарии
Атас. Дремучий лес. Мрак. Комиссии фильтрующие «звёзд». Такой мирок по понятиям с местечковым балаганом, спит и видит Гражданин Лепсверидзе.
7 июля, 01:55
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