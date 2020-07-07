https://ria.ru/20200707/1573983150.html
Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
Музыкант Григорий Лепс заявил, что вернул бы в российский шоу-бизнес комиссии, которые определяют мастерство того или иного артиста. Об этом сообщает издание... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T00:56
2020-07-07T08:48
культура
россия
шоу-бизнес
григорий лепс
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https://ria.ru/20200530/1572224818.html
Denis Inkognito
Атас. Дремучий лес. Мрак. Комиссии фильтрующие «звёзд». Такой мирок по понятиям с местечковым балаганом, спит и видит Гражданин Лепсверидзе.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152538/78/1525387856_0:0:2768:1558_1400x0_80_0_0_36b3aef704606eab76d4eef594517cc5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, григорий лепс