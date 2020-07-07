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Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
Антикоррупционная комиссия прокуратуры Боливии обвинила экс-президента страны Эво Моралеса, находящегося в Аргентине, в терроризме и потребовала его ареста,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T00:42
жанин аньес
эво моралес
аргентина
боливия
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в мире
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РИА Новости
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353
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жанин аньес, эво моралес, аргентина, боливия, мексика, в мире

Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса

00:42 07.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эво Моралес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл – РИА Новости. Антикоррупционная комиссия прокуратуры Боливии обвинила экс-президента страны Эво Моралеса, находящегося в Аргентине, в терроризме и потребовала его ареста, следует из заявления ведомства.
"Антикоррупционная комиссия прокуратуры выдвинула официальное обвинение против экс-президента Эво Моралеса за преступления, связанные с терроризмом и финансированием терроризма, за то, что он, предположительно, координировал с лидером боливийских кокалерос Фаустино Ю. посредством телефонных разговоров продовольственную блокаду и осаду основных городов во время конфликта в ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, Моралес поддерживал связь с Фаустино Юкрой во время своего пребывания в Мексике. Юкра был ранее задержан властями.
"В решении (прокуратуры) содержится требование о задержании Моралеса", - отмечается в сообщении.
Действующее правительство Боливии уже требовало возобновить или начать несколько процессов в отношении экс-президента страны.
Президент Боливии Эво Моралес
1 июля, 07:42
В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией "Движения к социализму".
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Жанин АньесЭво МоралесАргентинаБоливияМексикаВ мире
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