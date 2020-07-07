Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса

"Антикоррупционная комиссия прокуратуры выдвинула официальное обвинение против экс-президента Эво Моралеса за преступления, связанные с терроризмом и финансированием терроризма, за то, что он, предположительно, координировал с лидером боливийских кокалерос Фаустино Ю. посредством телефонных разговоров продовольственную блокаду и осаду основных городов во время конфликта в ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.