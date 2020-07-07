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Северная Корея отказалась вести переговоры с США
Пхеньян не намерен вести переговоры с Вашингтоном, заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын. Его слова приводит северокорейское Центральное РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:58
стивен биган
мун чжэ ин
мид кндр
южная корея
кндр (северная корея)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573932379.html
С сша вести переговоры себя неуважать, всеравно кинет.
88
Вот примерно так и нужно разговаривать с США. Есть своё мнение, его и придерживаться.
18
10
южная корея
кндр (северная корея)
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149853/31/1498533168_0:131:2500:1537_1400x0_80_0_0_a391832d4d53e35108399299fa47c785.jpg
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РИА Новости
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стивен биган, мун чжэ ин, мид кндр, южная корея, кндр (северная корея), сша, в мире

Северная Корея отказалась вести переговоры с США

00:40 07.07.2020 (обновлено: 08:58 07.07.2020)
9243
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян, КНДР
Пхеньян, КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян, КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пхеньян не намерен вести переговоры с Вашингтоном, заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын. Его слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как отмечает СМИ, в ведомстве ранее "четко обозначили свою позицию" в заявлении относительно "несвоевременных слухов о саммите КНДР — США". В обращении представителя МИД говорилось, что Соединенные Штаты "настойчиво цепляются за враждебную политику" в отношении Пхеньяна, не готовы предложить какие-либо новые условия и используют эту тему для решения внутриполитического кризиса, поэтому Северная Корея не видит необходимости в переговорах на высшем уровне и шокирована сообщениями о возможном саммите.

"Недвусмысленно заявляем вновь, что мы не намерены встречаться лицом к лицу с США", — говорится в сообщении, опубликованном ЦТАК в ночь на вторник.

Ранее после обострения межкорейских отношений СМИ и эксперты из разных стран, а также некоторые официальные лица заявляли о необходимости и даже возможности проведения встречи на высшем уровне между Северной Кореей и США. Надежду на проведение саммита до президентских выборов в США высказал лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Также с 7 по 9 июля ожидается визит в Южную Корею спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.
Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Вчера, 09:23
Южная Корея заявила о готовности содействовать диалогу США и КНДР
334181426
Обсудить 10
Стивен БиганМун Чжэ ИнМИД КНДРЮжная КореяКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
Популярные комментарии
С сша вести переговоры себя неуважать, всеравно кинет.
7 июля, 01:28
Геннадий Solo
8300103
Вот примерно так и нужно разговаривать с США. Есть своё мнение, его и придерживаться.
7 июля, 06:29
Вячеслав Гаджиев
1500002
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