Северная Корея отказалась вести переговоры с США

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пхеньян не намерен вести переговоры с Вашингтоном, заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын. Его слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как отмечает СМИ, в ведомстве ранее "четко обозначили свою позицию" в заявлении относительно "несвоевременных слухов о саммите КНДР — США". В обращении представителя МИД говорилось, что Соединенные Штаты "настойчиво цепляются за враждебную политику" в отношении Пхеньяна, не готовы предложить какие-либо новые условия и используют эту тему для решения внутриполитического кризиса, поэтому Северная Корея не видит необходимости в переговорах на высшем уровне и шокирована сообщениями о возможном саммите.
"Недвусмысленно заявляем вновь, что мы не намерены встречаться лицом к лицу с США", — говорится в сообщении, опубликованном ЦТАК в ночь на вторник.
Ранее после обострения межкорейских отношений СМИ и эксперты из разных стран, а также некоторые официальные лица заявляли о необходимости и даже возможности проведения встречи на высшем уровне между Северной Кореей и США. Надежду на проведение саммита до президентских выборов в США высказал лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Также с 7 по 9 июля ожидается визит в Южную Корею спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.
Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.