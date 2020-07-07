Северная Корея отказалась вести переговоры с США

"Недвусмысленно заявляем вновь, что мы не намерены встречаться лицом к лицу с США", — говорится в сообщении, опубликованном ЦТАК в ночь на вторник.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.