Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573982894.html
США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
Иммиграционная и таможенная полиция США сообщила о временном запрете для иностранных студентов, которые полностью обучаются онлайн в американских вузах,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:52
навигатор абитуриента
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569127302_0:210:2000:1335_1400x0_80_0_0_a37624a7f21d969c1116a135ed859eb3.jpg
https://na.ria.ru/20200616/1572802783.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569127302_0:210:2000:1335_1400x0_80_0_0_a37624a7f21d969c1116a135ed859eb3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569127302_111:0:1891:1335_1400x0_80_0_0_c1d5157a5dd76e47e4cdc7256ae31088.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569127302_333:0:1668:1335_1400x0_80_0_0_c354dfec3c8c9219e4768d57a7298b5c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, коронавирус covid-19, сша

США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение

00:29 07.07.2020 (обновлено: 08:52 07.07.2020)
2611
© Depositphotos / VitalikRadkoСтудент занимается
Студент занимается
© Depositphotos / VitalikRadko
Студент занимается. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США сообщила о временном запрете для иностранных студентов, которые полностью обучаются онлайн в американских вузах, находиться на территории страны.
По сообщению ведомства, временные правила приняты из-за пандемии коронавируса и распространяются на осенний семестр только для указанной категории студентов, у которых есть визы категорий F-1 и M-1.
Студенты
16 июня, 09:00
COVID-19 отступает? Как вузы разных стран готовятся к осеннему семестру
"Студентам с не иммиграционным статусом в Соединенных Штатах не разрешается проходить полный курс обучения через онлайн-классы. Если студенты оказываются в такой ситуации, они должны покинуть страну или предпринять альтернативные шаги для сохранения своего не иммиграционного статуса, такие как изменение учебного курса или предоставить соответствующий больничный", - поясняют в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
3104142
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус COVID-19США
Рекомендуем
Писатель Захар Прилепин
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Митинг, посвященный проводимым в стране экономическим реформам правительством Егора Гайдар. 9 февраля 1992 года
Исследование: россияне на фоне COVID-19 забеспокоились о возврате в 90-е
Лукашенко вышел к журналистам без обуви. Скриншот из видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Табличка с призывом остановить строительство нефтепровода Keystone XL в Небраске, США
Верховный суд США отказался разблокировать проект Keystone XL
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи
Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Андреевский флаг
В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
Вакцина от коронавируса
Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Халк Хоган и Крис Хемсворт
Крис Хемсворт рассказал о работе над ролью в байопике о Халке Хогане
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР
В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
Офис телеканала RT
Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
Петр Верзилов
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Алексей Резников
Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
Солдаты Национальной гвардии США
В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
08:32В Югре загорелась подстанция
08:29Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
08:28Роскачество проверило матрасы
08:27Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель
08:23В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,4 тысячи
Лента новостейМолния