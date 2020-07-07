США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение

По сообщению ведомства, временные правила приняты из-за пандемии коронавируса и распространяются на осенний семестр только для указанной категории студентов, у которых есть визы категорий F-1 и M-1.

"Студентам с не иммиграционным статусом в Соединенных Штатах не разрешается проходить полный курс обучения через онлайн-классы. Если студенты оказываются в такой ситуации, они должны покинуть страну или предпринять альтернативные шаги для сохранения своего не иммиграционного статуса, такие как изменение учебного курса или предоставить соответствующий больничный", - поясняют в ведомстве.