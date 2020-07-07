Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса

"Национальное агентство по надзору за здоровьем разрешило начало третьей фазы клинических исследований для проверки эффективности и безопасности вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении.
Речь идет о вакцине, разработанной пекинской биофармацевтической компанией.
Для исследований будут отобраны 9 тысяч волонтеров из числа медиков, работающих с зараженными коронавирусом в шести штатах.
В настоящее время Бразилия уже испытывает вакцину, разработанную британским Оксфордским университетом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.