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Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
Правительство Эстонии взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов Russia Today, сообщил в понедельник глава МИД... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T00:21
медиавойны
урмас рейнсалу
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медиавойны, урмас рейнсалу, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, эстония, латвия, вильнюс

Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT

00:21 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Офис телеканала RT. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл - РИА Новости. Правительство Эстонии взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов Russia Today, сообщил в понедельник глава МИД балтийской республики Урмас Рейнсалу.
На минувшей неделе Латвия запретила вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Комментируя решение Латвии и Литвы, Симоньян написала, что теперь ожидает такого же и от властей Эстонии.
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3 июля, 14:07Медиавойны
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По словам Рейнсалу, он одобряет действия Латвии, но для того чтобы пойти на те же шаги и в Эстонии, будет проведен анализ, который должен подтвердить, что ограничение трансляции канала — верный шаг с целью реализации финансовых санкций. "Речь идет только о тех прокремлевских каналах, выгодополучателями от работы которых являются лица, находящиеся в санкционном списке", - сказал глава МИД порталу Delfi.
Сотрудник отдела связей с общественностью МИД Эстонии Кайри Саар-Исоп отметила, что компетентным органом по применению финансовых санкций в Эстонии является Бюро данных по отмыванию денег (RAB). "Эстония и Латвия тесно общаются по упомянутым вопросам. Компетентным органом по применению финансовых санкций в Эстонии является RAB. RAB анализирует возможные меры, оценивает передаваемую латвийскими партнерами информацию и сформирует на основании этого свою позицию", - сообщила Delfi Саар-Исоп.
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Для установления ограничений в отношении российского телеканала должно быть выдано соответствующее предписание RAB. Для этого RAB должно доказать экономическую связь санкционного лица с телеканалом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
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МедиавойныУрмас РейнсалуЕвросоюзДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЭстонияЛатвияВильнюс
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