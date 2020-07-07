Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT

По словам Рейнсалу, он одобряет действия Латвии, но для того чтобы пойти на те же шаги и в Эстонии, будет проведен анализ, который должен подтвердить, что ограничение трансляции канала — верный шаг с целью реализации финансовых санкций. "Речь идет только о тех прокремлевских каналах, выгодополучателями от работы которых являются лица, находящиеся в санкционном списке", - сказал глава МИД порталу Delfi.