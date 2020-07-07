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Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:50
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

00:12 07.07.2020 (обновлено: 04:50 07.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
Проведение всероссийской диспансеризации взрослого населения было временно приостановлено в марте из-за распространения коронавируса.
"Минздрав России утвердил временные методические рекомендации по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Рекомендации содержат в себе критерии возобновления проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая выездные формы работы",- говорится в сообщении.
Возобновление диспансеризации и профилактических осмотров для определенных групп населения возможно на втором и третьем этапе снятия ограничительных мер в регионе, приглашение на диспансеризацию граждан из групп риска может проводиться только после снятия ограничений, отмечается в рекомендациях.
При посещении медорганизаций все граждане должны быть в масках, а на входе всем должны измерять температуру бесконтактным способом, уточняется в рекомендациях.
Пациенты, переболевшие коронавирусом, смогут пройти диспансеризацию только после выздоровления и при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19, следует из рекомендаций.
В кабинетах, где принимают пациентов, дезинфекция контактных поверхностей должна проводиться после каждого пациента, говорится в документе.
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Проведение профилактических осмотров и диспансеризация с помощью мобильных медицинских комплексов не проводится до полного снятия ограничений, подчеркивается в рекомендациях.
"Медицинские организации в обязательном порядке вводят предварительную запись на все мероприятия профилактического осмотра, 1 и 2 этапов диспансеризации... Для формирования оптимального расписания целесообразно планировать обследование граждан одной половозрастной группы в день", - поясняется в рекомендациях.
Сотрудники медорганизаций не ранее чем за один день до визита осуществляют обзвон записанных на диспансеризацию граждан для подтверждения их явки, одновременно проводится опрос для выявления коронавируса, отмечается в документе.
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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