Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

Проведение всероссийской диспансеризации взрослого населения было временно приостановлено в марте из-за распространения коронавируса.

"Минздрав России утвердил временные методические рекомендации по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Рекомендации содержат в себе критерии возобновления проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая выездные формы работы",- говорится в сообщении.

Возобновление диспансеризации и профилактических осмотров для определенных групп населения возможно на втором и третьем этапе снятия ограничительных мер в регионе, приглашение на диспансеризацию граждан из групп риска может проводиться только после снятия ограничений, отмечается в рекомендациях.

При посещении медорганизаций все граждане должны быть в масках, а на входе всем должны измерять температуру бесконтактным способом, уточняется в рекомендациях.

Пациенты, переболевшие коронавирусом, смогут пройти диспансеризацию только после выздоровления и при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19, следует из рекомендаций.

В кабинетах, где принимают пациентов, дезинфекция контактных поверхностей должна проводиться после каждого пациента, говорится в документе.

Проведение профилактических осмотров и диспансеризация с помощью мобильных медицинских комплексов не проводится до полного снятия ограничений, подчеркивается в рекомендациях.

"Медицинские организации в обязательном порядке вводят предварительную запись на все мероприятия профилактического осмотра, 1 и 2 этапов диспансеризации... Для формирования оптимального расписания целесообразно планировать обследование граждан одной половозрастной группы в день", - поясняется в рекомендациях.