Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС

Также в текущем году аудиторы Счетной палаты проанализируют приоритетные меры государственной социально-экономической политики до 2024 года и влияние межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов. Помимо этого, в обновлённый план проверок ведомства вошли анализ реализации государственной молодежной политики в субъектах РФ в 2018-2020 годах и анализ результативности мер по экологической реабилитации водных объектов в 2012-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.