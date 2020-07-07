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Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
Счетная палата РФ проанализирует эффективность системы обязательного медицинского страхования (ОМС), а также расходование бюджетных средств на организацию... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T00:33
россия
счетная палата рф
экономика
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РИА Новости
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россия, счетная палата рф, экономика

Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС

00:33 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ проанализирует эффективность системы обязательного медицинского страхования (ОМС), а также расходование бюджетных средств на организацию первичной медицинской помощи, соответствующие изменения внесены в план контрольно-аналитических мероприятий на 2020 год, опубликованный на сайте ведомства.
Также в текущем году аудиторы Счетной палаты проанализируют приоритетные меры государственной социально-экономической политики до 2024 года и влияние межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов. Помимо этого, в обновлённый план проверок ведомства вошли анализ реализации государственной молодежной политики в субъектах РФ в 2018-2020 годах и анализ результативности мер по экологической реабилитации водных объектов в 2012-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова
16 июня, 11:53
В ФОМС оценили объем оказания медицинской помощи пациентам
План также дополнен проверкой эффективности планирования и расходования бюджетных средств на оснащение регионов лесопожарной техникой.
Кроме того, в текущем году Счетная палата оценит деятельность институтов развития в финансовой сфере и проанализирует факторы, которые оказали существенное влияние на достижение целей деятельности Банка России.
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РоссияСчетная палата РФЭкономика
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