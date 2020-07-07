Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19

Госаудиторы в связи с пандемией решили изменить утвержденный ранее план контрольных мероприятий на текущий год. "Руководством Счетной палаты было принято решение дополнить план несколькими новыми мероприятиями", - говорится в материалах.

Счетная палата в текущем году намерена в целом проанализировать эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии и минимизации негативных последствий, вызванных кризисом.

Поэтому в обновленный план ведомства попали такие мероприятия, как "оценка результативности выделения в 2019-2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства" и "мониторинг государственной гарантийной поддержки отраслей экономики, осуществляемой в Российской Федерации в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями".