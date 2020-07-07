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Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
Счетная палата РФ проверит использование средств ФНБ и государственные заимствования в контексте дополнительных расходов бюджета на борьбу с пандемией... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T00:32
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коронавирус в россии, россия, счетная палата рф, министерство финансов рф (минфин россии)

Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19

00:32 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ проверит использование средств ФНБ и государственные заимствования в контексте дополнительных расходов бюджета на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями для экономики, говорится в материалах на сайте ведомства.
Госаудиторы в связи с пандемией решили изменить утвержденный ранее план контрольных мероприятий на текущий год. "Руководством Счетной палаты было принято решение дополнить план несколькими новыми мероприятиями", - говорится в материалах.
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Среди них - "мониторинг использования средств Фонда национального благосостояния в рамках мер, принимаемых в Российской Федерации по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями на российскую экономику в 2020 году", а также "мониторинг исполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований в контексте мер, принимаемых в Российской Федерации по борьбе с коронавирусной инфекцией".
Минфин ранее оценил весь принятый в текущем году правительством антикризисный пакет в более 4 триллионов рублей. При этом власти не планируют сокращать другие расходы, а пойдут на увеличение дефицита бюджета, который достигнет в текущем году 5% ВВП при полной реализации антикризисных мер. Дополнительные расходы казны предполагается профинансировать за счет увеличения внутренних займов, а выпадающие из-за низких нефтяных цен доходы будут компенсироваться из ФНБ.
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Счетная палата в текущем году намерена в целом проанализировать эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии и минимизации негативных последствий, вызванных кризисом.
Поэтому в обновленный план ведомства попали такие мероприятия, как "оценка результативности выделения в 2019-2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства" и "мониторинг государственной гарантийной поддержки отраслей экономики, осуществляемой в Российской Федерации в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияСчетная палата РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
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