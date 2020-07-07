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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
https://ria.ru/20200707/1573982247.html
США должны компенсировать Ирану ущерб от санкций, заявил глава МИД
Вашингтон должен компенсировать Тегерану ущерб, причиненный санкциями, кто бы ни стал следующим президентом США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T00:01
конфликт сша и ирана
хасан роухани
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хасан роухани, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

США должны компенсировать Ирану ущерб от санкций, заявил глава МИД

00:01 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Вашингтон должен компенсировать Тегерану ущерб, причиненный санкциями, кто бы ни стал следующим президентом США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"В 2021 (году) в Белом доме будет сидеть президент (Дональд) Трамп или другой президент, кто бы там ни сидел, ему от предыдущего правительства перейдет ответственность, в том числе за ущерб, причиненный иранскому народу, экономике. Им (американским властям – ред.) нужно будет компенсировать ущерб, вернуться к международным договоренностям, неважно, кто окажется в Белом доме", - сказал министр в ходе виртуальной дискуссии в рамках "Средиземноморского диалога".
Прежде президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном только в рамках ядерной сделки и при выплате компенсаций за причиненный ущерб. Прежде он подчеркивал, что потери Ирана из-за санкций США составляли порядка 50 миллиардов долларов, что сопоставимо с двумя бюджетами прошлого года.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
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Конфликт США и ИранаХасан РоуханиМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
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