https://ria.ru/20200707/1573979242.html
Онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году". Прямая трансляция
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году". РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:06
2020-07-07T13:06
кирилл вышинский
миа "россия сегодня"
мария захарова
армен гаспарян
владимир корнилов (политолог)
медиа - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
LIVE: Онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году"
LIVE: Онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году"
2020-07-07T13:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, кирилл вышинский, миа "россия сегодня", мария захарова, армен гаспарян, владимир корнилов (политолог), медиа - общество, общество