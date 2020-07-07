Онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году". Прямая трансляция

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году".

В мероприятии участвуют официальный представитель МИД Мария Захарова, обозреватель Владимир Корнилов, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и политолог, журналист Армен Гаспарян.

Эксперты обсуждают текущее состояние журналистики в контексте происходящих в мире событий, будущее индустрии медиа и роль профессиональных СМИ в условиях глобального геополитического противостояния.