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Онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году". Прямая трансляция
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году". РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:06
кирилл вышинский
миа "россия сегодня"
мария захарова
армен гаспарян
владимир корнилов (политолог)
медиа - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году"
LIVE: Онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году"
2020-07-07T13:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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видео, кирилл вышинский, миа "россия сегодня", мария захарова, армен гаспарян, владимир корнилов (политолог), медиа - общество, общество
Онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году". Прямая трансляция
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году".
2020-07-07T13:06
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PT108M37S

Онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году". Прямая трансляция

13:06 07.07.2020
31
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году".
В мероприятии участвуют официальный представитель МИД Мария Захарова, обозреватель Владимир Корнилов, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и политолог, журналист Армен Гаспарян.
Эксперты обсуждают текущее состояние журналистики в контексте происходящих в мире событий, будущее индустрии медиа и роль профессиональных СМИ в условиях глобального геополитического противостояния.
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Кирилл ВышинскийМИА "Россия сегодня"Мария ЗахароваАрмен ГаспарянВладимир Корнилов (политолог)Медиа - ОбществоОбщество
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