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Крис Хемсворт рассказал о работе над ролью в байопике о Халке Хогане
Австралийский актер Крис Хемсворт рассказал о том, как готовится к главной роли в грядущем байопике об американском рестлере и телеведущем Халке Хогане,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T06:26
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, netflix

Крис Хемсворт рассказал о работе над ролью в байопике о Халке Хогане

06:26 07.07.2020
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© Фото : AP/Chris O'Mear, РИА Новости/Рамиль СитдиковХалк Хоган и Крис Хемсворт
Халк Хоган и Крис Хемсворт
© Фото : AP/Chris O'Mear, РИА Новости/Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Австралийский актер Крис Хемсворт рассказал о том, как готовится к главной роли в грядущем байопике об американском рестлере и телеведущем Халке Хогане, сообщает NME.

"Это действительно веселый проект, – прокомментировал Хемсворт.– Не сложно догадаться, что для этой роли придется тренироваться и нарастить больше мышц, чем для Тора".

Он подчеркнул, что ему придется серьезно изучить все, что связано с борьбой, а также заявил, что с нетерпением ждет, когда сможет увидеть себя "с культовыми усами Хогана".
"Я собираюсь быть блондином, возможно, с фальшивой лысиной", – поделился деталью Крис Хемсворт.
Актер признался, что пока не видел сценарий фильма. К работе над проектом, режиссером которого выбрали Тодда Филлипса ("Мальчишник в Вегасе", "Джокер"), еще не приступали.
"Картина находится в разработке. Мы с Тоддом Филлипсом встречались год или два назад, чтобы обсудить детали, в том числе идею фильма, который, я думаю, в какой-то момент может стать сериалом", – пояснил Крис Хемсворт.
О том, что звезда "Мстителей" сыграет в байопике стало известно в феврале этого года. Сценарий напишет Скотт Сильвер ("Джокер", "Восьмая миля") и Джон Поллоно ("Город гангстеров"). Премьера картины состоится на стриминговой платформе Netflix. Дату выхода пока не объявили.
Брайан Эпстайн
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КультураКрис ХемсвортКино и сериалыНовости культурыNetflix
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