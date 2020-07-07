Моррисси выпустил клип, на котором поет вместе с Дэвидом Боуи

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Британский музыкант Моррисси (Стивен Патрик Моррисси) опубликовал в Сети клип на кавер "Cosmic dancer" группы T. Rex, на котором поет вместе с Дэвидом Боуи.

В ролик вошли архивные видеозаписи с концерта Моррисси, который состоялся в 1991 году на арене The Forum в Лос-Анджелесе, а также редкие кадры из-за кулис.

По словам музыканта, они с Боуи даже на репетировали эту песню.

"Дэвид позвонил мне в гостиницу, и мы попытались исполнить "Cosmic dancer" дуэтом по телефону. Это было очень смешно, потому что он не мог вспомнить слова, а потом их забыл я, причем на концерте, а Дэвид, наоборот, вспомнил", – написал на своем сайте Моррисси.

Лидер рок-группы The Smiths (существовала с 1982 по 1987 годы) подчеркнул, что это одно из его любимых воспоминаний, связанных с Боуи.