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https://ria.ru/20200707/1573955351.html
Моррисси выпустил клип, на котором поет вместе с Дэвидом Боуи
Британский музыкант Моррисси (Стивен Патрик Моррисси) опубликовал в Сети клип на кавер "Cosmic dancer" группы T. Rex, на котором поет вместе с Дэвидом Боуи. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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музыка, новости культуры, youtube, дэвид боуи, лос-анджелес

Моррисси выпустил клип, на котором поет вместе с Дэвидом Боуи

04:34 07.07.2020
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Британский музыкант Моррисси (Стивен Патрик Моррисси) опубликовал в Сети клип на кавер "Cosmic dancer" группы T. Rex, на котором поет вместе с Дэвидом Боуи.
В ролик вошли архивные видеозаписи с концерта Моррисси, который состоялся в 1991 году на арене The Forum в Лос-Анджелесе, а также редкие кадры из-за кулис.
По словам музыканта, они с Боуи даже на репетировали эту песню.
"Дэвид позвонил мне в гостиницу, и мы попытались исполнить "Cosmic dancer" дуэтом по телефону. Это было очень смешно, потому что он не мог вспомнить слова, а потом их забыл я, причем на концерте, а Дэвид, наоборот, вспомнил", – написал на своем сайте Моррисси.
Лидер рок-группы The Smiths (существовала с 1982 по 1987 годы) подчеркнул, что это одно из его любимых воспоминаний, связанных с Боуи.
В марте этого года британский музыкант представил студийный альбом "I am not a dog on a chain", состоящий из 13 треков.
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