Моррисси выпустил клип, на котором поет вместе с Дэвидом Боуи

В ролик вошли архивные видеозаписи с концерта Моррисси, который состоялся в 1991 году на арене The Forum в Лос-Анджелесе, а также редкие кадры из-за кулис.

Лидер рок-группы The Smiths (существовала с 1982 по 1987 годы) подчеркнул, что это одно из его любимых воспоминаний, связанных с Боуи.

В марте этого года британский музыкант представил студийный альбом "I am not a dog on a chain", состоящий из 13 треков.