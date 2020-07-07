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Австралийские ветеринары спасли недоношенного вомбата сироту
В Австралии ветеринары выходили недоношенного вомбата, найденного в сумке погибшей матери, сообщает Bored Panda. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T03:36
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туризм, новости - туризм, канберра, австралия, животные

Австралийские ветеринары спасли недоношенного вомбата сироту

03:36 07.07.2020
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© Depositphotos / wrangelВомба
Вомба
© Depositphotos / wrangel
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Австралии ветеринары выходили недоношенного вомбата, найденного в сумке погибшей матери, сообщает Bored Panda.
Житель Канберры обнаружил на дороге сбитого машиной вомбата. Это была самка, в сумке которой находился живой детеныш. Мужчина отвез малыша к ветеринарам на местную станцию спасения животных.
Это оказалась трехмесячная девочка весом всего 125 грамм. В природе детеныши живут в сумке матери от шести до восьми месяцев, и до года находятся рядом с ней. Ветеринары назвали вомбата Элси.
Спасатели прикладывали все усилия, чтобы выходить Элси, но в успех никто не верил. При таком малом весе и ряде обнаруженных заболеваний шансы на выживание были крайне малы. Малышку кормили каждый три часа, давая всего по два миллилитра питательной смеси. Когда она пошла на поправку, врачи перевели ее на пятиразовое питание. Прошло три месяца и сейчас Элси весит почти полтора килограмма. Большую часть дня она спит под одеялом, имитирующим сумку матери. Бодрствует не более одного часа в день.
"Вомбаты рождаются очень недоразвитыми, за исключением их предплечий – они при рождении развиты хорошо, так как животные используют их, чтобы переместиться из родового канала матери в сумку. Задние лапы у них обычно очень тощие, и им нужно какое-то время, чтобы прийти в форму. Всю эту магию, как вомбат развивается, человек обычно не видит, потому что это время детеныш не вылезает из материнской сумки. Мы же можем за этим наблюдать", – рассказала Линди, первый опекун Элси, волонтер реабилитационного центра.
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