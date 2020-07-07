Австралийские ветеринары спасли недоношенного вомбата сироту

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Австралии ветеринары выходили недоношенного вомбата, найденного в сумке погибшей матери, В Австралии ветеринары выходили недоношенного вомбата, найденного в сумке погибшей матери, сообщает Bored Panda.

Житель Канберры обнаружил на дороге сбитого машиной вомбата. Это была самка, в сумке которой находился живой детеныш. Мужчина отвез малыша к ветеринарам на местную станцию спасения животных.

Это оказалась трехмесячная девочка весом всего 125 грамм. В природе детеныши живут в сумке матери от шести до восьми месяцев, и до года находятся рядом с ней. Ветеринары назвали вомбата Элси.

Спасатели прикладывали все усилия, чтобы выходить Элси, но в успех никто не верил. При таком малом весе и ряде обнаруженных заболеваний шансы на выживание были крайне малы. Малышку кормили каждый три часа, давая всего по два миллилитра питательной смеси. Когда она пошла на поправку, врачи перевели ее на пятиразовое питание. Прошло три месяца и сейчас Элси весит почти полтора килограмма. Большую часть дня она спит под одеялом, имитирующим сумку матери. Бодрствует не более одного часа в день.