В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Биологи обнаружили у кольчатых червей ядовитые железы вдоль зубов, Биологи обнаружили у кольчатых червей ядовитые железы вдоль зубов, сообщает Daily Mail.

Обитают они в Южной Америке, выглядят, как змеи, и достигают в длину 43 сантиметров. Живут под землей, что затрудняет их изучение.

До недавнего было известно, что у кольчатых червей есть ядовитые хвосты, испускающие слизь, позволяющую им быстро нырнуть под землю и спастись от хищника.

Но в ходе последнего исследования обнаружили в их ротовой полости ядовитые железы, в секрете которых есть ферменты, способные разрушать фосфолипиды и отдельные белки. Ученые предположили, что эта особенность появилась у амфибий более 200 миллионов лет назад для того, чтобы помочь им адаптироваться к охоте на беспозвоночных.