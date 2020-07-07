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В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею
Биологи обнаружили у кольчатых червей ядовитые железы вдоль зубов, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T00:51
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РИА Новости
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353
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туризм, новости - туризм, южная америка, бразилия, животные

В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею

00:51 07.07.2020
5387
© Flickr / Andre DeakАмазония
Амазония
© Flickr / Andre Deak
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Биологи обнаружили у кольчатых червей ядовитые железы вдоль зубов, сообщает Daily Mail.
Обитают они в Южной Америке, выглядят, как змеи, и достигают в длину 43 сантиметров. Живут под землей, что затрудняет их изучение.
До недавнего было известно, что у кольчатых червей есть ядовитые хвосты, испускающие слизь, позволяющую им быстро нырнуть под землю и спастись от хищника.
Но в ходе последнего исследования обнаружили в их ротовой полости ядовитые железы, в секрете которых есть ферменты, способные разрушать фосфолипиды и отдельные белки. Ученые предположили, что эта особенность появилась у амфибий более 200 миллионов лет назад для того, чтобы помочь им адаптироваться к охоте на беспозвоночных.
"Мы привыкли думать, что амфибии (лягушки, жабы и тому подобное) в основном безвредны. Поэтому узнав, что амфибия может наносить ядовитые укусы, мы очень удивились", – сказал доктор Эдмунд Броди из Университета Юты.
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