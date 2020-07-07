Праздник Ивана Купалы – народное название церковного праздника Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который ежегодно отмечается 7 июля.

Иоанн Креститель – самый почитаемый христианский святой после Богородицы.

Рождество Иоанна Предтечи – один из пяти праздников, именуемых церковью "великими", которые по своей значимости уступают только "двунадесятым" (двенадцати) главным церковным праздникам. Этот праздник всегда приходится на время Петрова поста – и сам Иоанн Креститель известен тем, что большую часть жизни провел в воздержании и посте: жил в пустыне и питался, как свидетельствует Евангелие, только "акридами" и диким медом.

Согласно евангельскому рассказу, Иоанн Предтеча был сыном священника Захарии и его праведной жены Елизаветы и приходился родственником Иисусу Христу по матери. Он родился, когда Захария и Елизавета были в преклонном возрасте и уже потеряли надежду когда-либо иметь детей.

В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния . Он явился на берег реки Иордан, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Иисуса Христа как Спасителя мира.

Иоанн Предтеча крестил Иисуса в водах Иордана и засвидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в момент его крещения. Земная жизнь пророка окончилась казнью – за обличения царя Ирода он был обезглавлен. Об Иоанне сам Иисус Христос говорил, что он был "выше всех, рожденных женами".

Дата рождения Иоанна Крестителя приходилась на день летнего солнцеворота и период древнего языческого праздника Купалы.

На Руси его народное название – Иван Купала – обычно связывают с неким языческим божеством, хотя само существование такого божества не подтверждено (первое упоминание о нем встречается лишь в поздней Густинской летописи XVII века, да и то по недоразумению: летописец, зная о "бесовских игрищах" на Ивана Купалу, принял название праздника за имя языческого бога).

Обычаи и поверья, связанные с Ивановым днем, сходны у всех европейских народов. В России Купала – соломенная кукла, которую сжигали или топили, или зарывали в землю. Иногда рядом с куклой, представляющей женское существо (Купалу, Марину-Марену), является и мужская кукла (Ярило, Кострома, Кострубонько). Эта пара купальских олицетворенных существ – Иван и Купала, Иван и Марья – дала название цветам Иван-да-Марья, в которые, согласно купальским песням, превратились брат и сестра, обвенчавшиеся по незнанию о родстве. Считалось, что травы и цветы, сорванные на Купалу, имели особенно целебные свойства.

Основная часть купальских обрядов связана с водой, огнем и травами. Накануне праздника до захода солнца все обязательно купались – на севере чаще в банях, на юге – в реках и озерах. Ближе к закату разжигали костры – на холмах или у реки. Вокруг костров водили хороводы, плясали, пели купальские песни, через него прыгали. Молодежь и дети, напрыгавшись через костры, бегали наперегонки, играли в горелки, менялись венками, искали волшебный цветок папоротника, открывающий все замки и дающий прозорливость и понимание языка зверей и птиц, купались в утренней росе. А в сам праздник еще и поминали предков. В XIX веке во многих деревнях к этому дню варили в складчину "обетную" кашу из ячменя и кормили ей нищих.

Со времен Средневековья обряды этого дня считались бесовскими и запрещались церковными властями всех конфессий, но они, видоизменяясь и меняя смысл, дожили до наших дней.

По мнению этнографов, среди восточных славян в наиболее архаичной форме праздник сохранился у белорусов, отчасти у украинцев, русскими же основные элементы купальских обрядов были или забыты, или перенесены на другие праздники – Троицу и Петров день.