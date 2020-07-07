Фаррелл Уильямс попытается создать лучший госпел-хор в новом сериале

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. СМИ узнали, американский певец, продюсер и дизайнер Фаррелл Уильямс готовит документальный сериал "Voices of fire" о госпеле, который выйдет на стриминговой платформе Netflix, СМИ узнали, американский певец, продюсер и дизайнер Фаррелл Уильямс готовит документальный сериал "Voices of fire" о госпеле, который выйдет на стриминговой платформе Netflix, сообщает Deadline.

По информации издания, действие будет происходить в регионе Хэмптон-Роудс (штат Вирджиния, США), в котором находится родной город музыканта Вирджиния-Бич. Ожидается, что Фаррелл Уильямс вместе с дядей епископом Иезекиилем Уильямсом буду искать таланты, чтобы создать "один из самых вдохновляющих госпел-хоров в мире".

Известно, что продюсировать проект вместе с номинантом на премию "Оскар" будет Мими Вальдес ("Скрытые фигуры", 2016 год), Артур Смит ("Афросамурай", 2007 год), Фрэнк Синтон ("Угроза близко", 2017 год) и Бьянка Барнес-Уильямс (реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Атланты", 2008-2020 год).