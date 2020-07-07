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Фаррелл Уильямс попытается создать лучший госпел-хор в новом сериале
СМИ узнали, американский певец, продюсер и дизайнер Фаррелл Уильямс готовит документальный сериал "Voices of fire" о госпеле, который выйдет на стриминговой... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T01:55
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фаррелл уильямс, кино и сериалы, новости культуры, netflix, сша

Фаррелл Уильямс попытается создать лучший госпел-хор в новом сериале

01:55 07.07.2020
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© AP Photo / Christopher Smith/InvisionФаррелл Уильямс
Фаррелл Уильямс
© AP Photo / Christopher Smith/Invision
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. СМИ узнали, американский певец, продюсер и дизайнер Фаррелл Уильямс готовит документальный сериал "Voices of fire" о госпеле, который выйдет на стриминговой платформе Netflix, сообщает Deadline.
По информации издания, действие будет происходить в регионе Хэмптон-Роудс (штат Вирджиния, США), в котором находится родной город музыканта Вирджиния-Бич. Ожидается, что Фаррелл Уильямс вместе с дядей епископом Иезекиилем Уильямсом буду искать таланты, чтобы создать "один из самых вдохновляющих госпел-хоров в мире".
Известно, что продюсировать проект вместе с номинантом на премию "Оскар" будет Мими Вальдес ("Скрытые фигуры", 2016 год), Артур Смит ("Афросамурай", 2007 год), Фрэнк Синтон ("Угроза близко", 2017 год) и Бьянка Барнес-Уильямс (реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Атланты", 2008-2020 год).
Премьера сериала состоится на Netflix в этом году.
Кадр из сериала Великая
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