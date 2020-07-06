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Полив растений во время жары в Москве участился
Растения в жару в Москве поливают чаще, за лето одно дерево в среднем получает около 40 литров воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-15T16:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
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РИА Новости
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москва

Полив растений во время жары в Москве участился

16:31 06.07.2020 (обновлено: 16:39 15.07.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Тверской улице в Москве
Автомобильное движение на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Растения в жару в Москве поливают чаще, за лето одно дерево в среднем получает около 40 литров воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ЖКХ.
"Работы по уходу за растениями, которые украшают Москву на протяжении всего периода цветения, проводятся с мая по октябрь. Все эти месяцы службы комплекса городского хозяйства оберегают зеленые насаждения от вредителей, следят за состоянием почвы, проводят полив и санитарную обрезку, но особое внимание растительности уделяют в жаркие и засушливые дни. В такую погоду применяется особый регламент ухода, по которому растения поливают чаще, а покос травы проводят реже", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что деревья и кустарники в городе поливают по мере необходимости до нескольких раз в месяц - в зависимости от сорта, возраста и состояния, также учитывается глубина и ширина залегания корневой системы. Кроме этого, специалисты комплекса городского хозяйства регулярно проверяют увлажненность почвы.
"В жару деревья также орошают из поливомоечных машин, эта процедура позволяет смыть с листьев пыль и увлажнить крону. В среднем за лето каждое дерево в городе получает около 40 литров воды. Полив производится ночью, поскольку в темное время суток влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению машин", - уточнили в пресс-службе.
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В департаменте также сообщили, что специалисты "Автомобильных дорог" и районных "Жилищников" в обычные дни тщательно следят за состоянием насаждений на улицах, скверах, аллеях, площадях и дворах: пропалывают и рыхлят грунт, подкармливают почву удобрениями, опрыскивают специальными препаратами для защиты от болезней и вредителей, а также регулярно поливают.
"Особое внимание уделяется цветникам. В засушливые и жаркие дни клумбы поливают чаще и обильнее, а вместе с этим проводят освежающее опрыскивание. Работы организуют утром или вечером в зависимости от состояния почвы. В среднем за лето на один квадратный метр цветника уходит не менее 10 литров воды", - добавили в пресс-службе.
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