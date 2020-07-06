Полив растений во время жары в Москве участился

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Растения в жару в Растения в жару в Москве поливают чаще, за лето одно дерево в среднем получает около 40 литров воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ЖКХ.

"Работы по уходу за растениями, которые украшают Москву на протяжении всего периода цветения, проводятся с мая по октябрь. Все эти месяцы службы комплекса городского хозяйства оберегают зеленые насаждения от вредителей, следят за состоянием почвы, проводят полив и санитарную обрезку, но особое внимание растительности уделяют в жаркие и засушливые дни. В такую погоду применяется особый регламент ухода, по которому растения поливают чаще, а покос травы проводят реже", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что деревья и кустарники в городе поливают по мере необходимости до нескольких раз в месяц - в зависимости от сорта, возраста и состояния, также учитывается глубина и ширина залегания корневой системы. Кроме этого, специалисты комплекса городского хозяйства регулярно проверяют увлажненность почвы.

"В жару деревья также орошают из поливомоечных машин, эта процедура позволяет смыть с листьев пыль и увлажнить крону. В среднем за лето каждое дерево в городе получает около 40 литров воды. Полив производится ночью, поскольку в темное время суток влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению машин", - уточнили в пресс-службе.

В департаменте также сообщили, что специалисты "Автомобильных дорог" и районных "Жилищников" в обычные дни тщательно следят за состоянием насаждений на улицах, скверах, аллеях, площадях и дворах: пропалывают и рыхлят грунт, подкармливают почву удобрениями, опрыскивают специальными препаратами для защиты от болезней и вредителей, а также регулярно поливают.