https://ria.ru/20200706/1573982150.html
В Нью-Йорке открылись маникюрные, спа- и тату-салоны
Маникюрные салоны, спа-центры и мастерские по нанесению татуировок открылись в понедельник в Нью-Йорке на фоне улучшающейся ситуации с коронавирусом, сообщают... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T23:48
2020-07-06T23:48
распространение нового коронавируса
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нью-йорк (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 6 июл – РИА Новости.
Маникюрные салоны, спа-центры и мастерские по нанесению татуировок открылись в понедельник в Нью-Йорке
на фоне улучшающейся ситуации с коронавирусом, сообщают власти.
Нью-Йорк до недавнего времени был эпицентром эпидемии коронавируса в США
. В штате Нью-Йорк
от болезни всего скончались 24 913 человек. В худшие дни пандемии здесь в день умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы.
Как отмечается на сайте губернатора штата Нью-Йорке, город вступил в третью фазу открытия предприятий. В руководстве к открытию отмечается, что речь идет о предприятиях и услугах, не касающихся ухода за волосами - это относится и к местам нанесения татуировок и пирсинга, салонам массажа, спа-салонам, косметологии, уходу за ногтями.
В помещениях могут находиться до 50% от общего числа служащих. Все сотрудники должны быть в масках.
При этом залы ресторанов останутся закрытыми для посетителей. Им разрешено лишь садиться за столики под открытым небом.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.