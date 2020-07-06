Индия хочет закупить у России запчасти для военной техники, пишут СМИ

"Решает все главные задачи". Почему Индия закупит МиГ-29 Минобороны Индии одобрило закупку у России истребителей Миг-29 и модернизацию уже имеющихся в ВВС страны самолетов. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik предположил, по какой причине индийцы вновь сделали ставку именно на российские боевые самолеты.