Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573981972.html
Индия хочет закупить у России запчасти для военной техники, пишут СМИ
Индия намерена подписать с Россией оборонный контракт на 800 миллионов долларов по поставке запчастей и вооружений, сообщило издание Defense News со ссылкой на... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T23:35
россия
ка-226т
министерство обороны индии
миг-29
с-400 «триумф»
индия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153322/59/1533225995_103:0:3744:2048_1400x0_80_0_0_1a931d1f791b9ab578f6b6bc574f0fe0.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573811875.html
россия
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/153322/59/1533225995_103:0:3744:2048_1400x0_80_0_0_1a931d1f791b9ab578f6b6bc574f0fe0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153322/59/1533225995_220:0:2951:2048_1400x0_80_0_0_bf62c64dbca51a0004f0f39c8abc7aa6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153322/59/1533225995_872:0:2920:2048_1400x0_80_0_0_47a29b9c56fe1c36bb80527768bb732c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ка-226т, министерство обороны индии, миг-29, с-400 «триумф», индия, безопасность, в мире

Индия хочет закупить у России запчасти для военной техники, пишут СМИ

23:34 06.07.2020 (обновлено: 23:35 06.07.2020)
466
© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкТанк Т-90М
Танк Т-90М
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Индия намерена подписать с Россией оборонный контракт на 800 миллионов долларов по поставке запчастей и вооружений, сообщило издание Defense News со ссылкой на представителя индийского минобороны.
Другой представитель минобороны Индии сообщил изданию, что страна запросила у России оперативную поставку запчастей для истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса Kilo и танков Т-90, а также ракет и боеприпасов для истребителей, танков, военных кораблей и подводных лодок российского производства. Издание не уточняет, сделан ли запрос в рамках упомянутого контракта.
На прошлой неделе минобороны Индии сообщило, что совет по оборонным закупкам страны одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов.
Индия - один из крупнейших партнёров России по ВТС. Наиболее значимыми контрактами, подписанными с этой страной, являются соглашения о поставке систем ПВО С-400, фрегатов проекта 11356 с последующей передачей технологий. На завершающей стадии находятся переговоры о поставке и локализации в Индии лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т (200 машин, из них 40 будут поставлены РФ, а остальные 160 - собраны в Индии). В 2018 году Россия одержала победу в тендере на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов с "Иглой-С".
Самолет МиГ-29
2 июля, 18:41Сказано в эфире
"Решает все главные задачи". Почему Индия закупит МиГ-29Минобороны Индии одобрило закупку у России истребителей Миг-29 и модернизацию уже имеющихся в ВВС страны самолетов. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik предположил, по какой причине индийцы вновь сделали ставку именно на российские боевые самолеты.
2303020
Обсудить 0
РоссияКа-226ТМинистерство обороны ИндииМиГ-29С-400 «Триумф»ИндияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
Киев не видит угроз создания ударных частей в Донбассе
Лукашенко вышел к журналистам без обуви. Скриншот из видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Вид с воздуха на город Уфа
В Уфимской епархии прокомментировали запрет священника в служении
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
США должны компенсировать Ирану ущерб от санкций, заявил глава МИД
Андреевский флаг
В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Военные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
Врачам, боровшимся с COVID-19, предложили пройти реабилитацию в Дагестане
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР
В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Алексей Резников
Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
Сотрудник полиции
В Калининграде задержали подозреваемого в "минировании" торговых центров
Пожар
В Венесуэле загорелся НПЗ
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи
Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
В Германии прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Маникюр
В Нью-Йорке открылись маникюрные, спа- и тату-салоны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Ученый оценил риски для инфраструктуры Севера от таяния вечной мерзлоты
03:05Следующий корабль "Союз" не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме
03:03Эксперты назвали самые высокооплачиваемых работы на "удаленке" в России
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
Лента новостейМолния