Буддийские ламы провели особый молебен по случаю 85-летия Далай-ламы

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ламы Иволгинского дацана в Бурятии провели в понедельник, в 85-й день рождения Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо, особый молебен, посвященный долголетию духовного лидера буддистов мира, сообщила РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.
"В буддийском мире все хуралы (молебны - ред.) проходят согласно лунному календарю, и только один молебен имеет четкую привязку по времени к используемому в светском мире григорианскому календарю - это день рождения Нобелевского лауреата и самого известного буддиста в мире - его святейшества Далай-ламы XIV", - сказала Намсараева.
Она напомнила, что на всех своих учениях и во всех выступлениях Далай-лама призывает своих последователей и всех людей жить, соблюдая общечеловеческие ценности: любовь, доброту, сострадание и терпимость.
Глава службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана также разместила поздравление духовному лидеру в Facebook.
"Мы поздравляем его святейшество Далай-ламу с 85-летием! Ваш жизненный путь - это образец беззаветного служения и следования высшим идеалам гуманизма и сострадания ко всем живым существам. Ваш пример является ярчайшим подтверждением тех принципов справедливости, равностности и величайшего милосердия, которые несет в себе буддийская религия и которые заложены в буддийскую философию", - говорится в поздравлении.
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.