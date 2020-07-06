Буддийские ламы провели особый молебен по случаю 85-летия Далай-ламы

Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ламы Иволгинского дацана в Бурятии провели в понедельник, в 85-й день рождения Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо, особый молебен, посвященный долголетию духовного лидера буддистов мира, сообщила РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.

"В буддийском мире все хуралы (молебны - ред.) проходят согласно лунному календарю, и только один молебен имеет четкую привязку по времени к используемому в светском мире григорианскому календарю - это день рождения Нобелевского лауреата и самого известного буддиста в мире - его святейшества Далай-ламы XIV", - сказала Намсараева.

Она напомнила, что на всех своих учениях и во всех выступлениях Далай-лама призывает своих последователей и всех людей жить, соблюдая общечеловеческие ценности: любовь, доброту, сострадание и терпимость.

Глава службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана также разместила поздравление духовному лидеру в Facebook.

"Мы поздравляем его святейшество Далай-ламу с 85-летием! Ваш жизненный путь - это образец беззаветного служения и следования высшим идеалам гуманизма и сострадания ко всем живым существам. Ваш пример является ярчайшим подтверждением тех принципов справедливости, равностности и величайшего милосердия, которые несет в себе буддийская религия и которые заложены в буддийскую философию", - говорится в поздравлении.