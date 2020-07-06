Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573981794.html
В Калининграде задержали подозреваемого в "минировании" торговых центров
Полицейские задержали подозреваемого в совершении звонка с информацией о якобы минировании торговых центров "Плаза" и "Европа" в Калининграде, опасных предметов РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T23:22
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калининградская область
калининград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1400x0_80_0_0_b8773ddffae1f57d42eaeae0a7cfde3a.jpg
https://ria.ru/20200603/1572416508.html
2
калининградская область
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1400x0_80_0_0_b8773ddffae1f57d42eaeae0a7cfde3a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_596fa0a151fa100190eb84b15a4188e7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_164:0:2212:2048_1400x0_80_0_0_e9ed3c65c4e656c7630d5543c22b77be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде задержали подозреваемого в "минировании" торговых центров

23:22 06.07.2020
524
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в совершении звонка с информацией о якобы минировании торговых центров "Плаза" и "Европа" в Калининграде, опасных предметов в ТЦ не обнаружено, сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
"По итогам проверки, которую провели сотрудники спецслужб в "Плазе" и "Европе", никаких подозрительных предметов не было обнаружено, угроза оказалась ложной. Более того, сотрудники УМВД по горячим следам в ходе оперативных мероприятий задержали (предположительно звонившего) жителя Калининградской области 1998 года рождения, сейчас он находится в отделении полиции", - сказал Лысков.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером персонал и посетителей двух торговых центров в Калининграде эвакуировали из-за анонимного звонка о "минировании". На месте работали сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
Молоток в зале судебных заседаний
3 июня, 16:50
Москвич получил условный срок за ложное минирование магазина
2510000
Обсудить 2
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Калининградская областьКалининградПроисшествия
Рекомендуем
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
Киев не видит угроз создания ударных частей в Донбассе
Лукашенко вышел к журналистам без обуви. Скриншот из видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Танк Т-90М
Индия хочет закупить у России запчасти для военной техники, пишут СМИ
Вид с воздуха на город Уфа
В Уфимской епархии прокомментировали запрет священника в служении
Телефон в дежурной части УВД
Из двух ТЦ в Калининграде эвакуировали людей после звонка о минировании
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР
В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
Писатель Захар Прилепин
Партия "За правду" призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Алексей Резников
Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
В ООН сообщили об использовании террористами COVID-19 для пропаганды
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат заявил, что "началась игра" за условный срок для Ефремова
Пожар
В Венесуэле загорелся НПЗ
Маникюр
В Нью-Йорке открылись маникюрные, спа- и тату-салоны
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
США должны компенсировать Ирану ущерб от санкций, заявил глава МИД
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,3 миллиона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Ученый оценил риски для инфраструктуры Севера от таяния вечной мерзлоты
03:05Следующий корабль "Союз" не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме
03:03Эксперты назвали самые высокооплачиваемых работы на "удаленке" в России
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
Лента новостейМолния