В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

В оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.

По состоянию на 10:30 мск 6 июля всего в России за время пандемии выявили 687 862 случая заражения коронавирусом, 10 296 человек умерли, 223 237 выздоровели.