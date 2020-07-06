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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573981693.html
В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T23:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

23:10 06.07.2020 (обновлено: 23:54 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число умерших от заболевания в столице достигло 3999.
Днем ранее сообщалось о 22 скончавшихся от COVID-19.
В оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.
По состоянию на 10:30 мск 6 июля всего в России за время пандемии выявили 687 862 случая заражения коронавирусом, 10 296 человек умерли, 223 237 выздоровели.
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