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Лукашенко пришел на интервью без обуви
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на интервью в носках. Видео опубликовал телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T23:05
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20190726/1556897988.html
Кого там он уважает. Приехал к Путину денег просить на обувь.
14
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573981555_0:0:896:504_1400x0_80_0_0_d37d6a652b63d4f000ecd30f17755e8e.png
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пришел на интервью без обуви

23:05 06.07.2020
12955
© Фото : Беларусь 1Лукашенко вышел к журналистам без обуви. Скриншот из видео
Лукашенко вышел к журналистам без обуви. Скриншот из видео
© Фото : Беларусь 1
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на интервью в носках. Видео опубликовал телеканал "Беларусь 1".
"Уважаю уборщиц, босиком хожу!" — прокомментировал свой внешний вид глава государства, выходя из лифта к журналистам.
Эти кадры были сняты после переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
26 июля 2019, 11:10Союзное государство
Лукашенко заявил, что "ни за какие деньги" не прекратит отношения с Россией
60123123327
Обсудить 14
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кого там он уважает. Приехал к Путину денег просить на обувь.
6 июля, 23:31
ssamara578
460013
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