https://ria.ru/20200706/1573981662.html
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на интервью в носках. Видео опубликовал телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T23:05
2020-07-06T23:05
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20190726/1556897988.html
samara578
Кого там он уважает. Приехал к Путину денег просить на обувь.
14
14
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573981555_0:0:896:504_1400x0_80_0_0_d37d6a652b63d4f000ecd30f17755e8e.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире