В Твери создадут новое граффити-портрет Солженицына взамен уничтоженного

ТВЕРЬ, 6 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил властям Твери создать в городе новое граффити-портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицына взамен закрашенного неизвестными, сообщает телеграмм-канал областного правительства.
Портрет писателя на фасаде дома №32 в Смоленском переулке был выполнен в 2018 году художником-граффитистом Виктором Лебедевым. При этом изначально граффити не было согласовано с жильцами дома, и они обратились в суд, который обязал художника устранить рисунок и назначил ему штраф. Два дня назад граффити было закрашено неизвестными.
По словам главы региона, руководству города необходимо обеспечить возможность жителям и гостям областной столицы в ближайшее время увидеть восстановленный портрет Солженицына. При этом, по мнению губернатора, место должно быть достойным и заметным как горожанам, так и гостям Твери.
"Жители Тверской области гордятся тем, что наша земля связана с творчеством многих выдающихся писателей, что тверские сюжеты есть в произведениях Пушкина и Достоевского, Островского и Солженицына. Это часть нашей истории, которая должна бережно храниться", - сказал Руденя.
Как говорится в сообщении в телеграмм-канале, проект будет реализован в течение недели