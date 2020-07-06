В Твери создадут новое граффити-портрет Солженицына взамен уничтоженного

Портрет писателя на фасаде дома №32 в Смоленском переулке был выполнен в 2018 году художником-граффитистом Виктором Лебедевым. При этом изначально граффити не было согласовано с жильцами дома, и они обратились в суд, который обязал художника устранить рисунок и назначил ему штраф. Два дня назад граффити было закрашено неизвестными.