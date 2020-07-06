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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
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В Твери создадут новое граффити-портрет Солженицына взамен уничтоженного
​Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил властям Твери создать в городе новое граффити-портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицына... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T23:00
тверская область
игорь руденя
александр солженицын
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игорь руденя, александр солженицын, тверская область

В Твери создадут новое граффити-портрет Солженицына взамен уничтоженного

22:58 06.07.2020 (обновлено: 23:00 06.07.2020)
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© AP PhotoПисатель Александр Солженицын. 1973 год
Писатель Александр Солженицын. 1973 год
© AP Photo
ТВЕРЬ, 6 июл - РИА Новости. ​Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил властям Твери создать в городе новое граффити-портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицына взамен закрашенного неизвестными, сообщает телеграмм-канал областного правительства.
Портрет писателя на фасаде дома №32 в Смоленском переулке был выполнен в 2018 году художником-граффитистом Виктором Лебедевым. При этом изначально граффити не было согласовано с жильцами дома, и они обратились в суд, который обязал художника устранить рисунок и назначил ему штраф. Два дня назад граффити было закрашено неизвестными.
По словам главы региона, руководству города необходимо обеспечить возможность жителям и гостям областной столицы в ближайшее время увидеть восстановленный портрет Солженицына. При этом, по мнению губернатора, место должно быть достойным и заметным как горожанам, так и гостям Твери.
​"Жители Тверской области гордятся тем, что наша земля связана с творчеством многих выдающихся писателей, что тверские сюжеты есть в произведениях Пушкина и Достоевского, Островского и Солженицына. Это часть нашей истории, которая должна бережно храниться", - сказал Руденя.
Как говорится в сообщении в телеграмм-канале, проект будет реализован в течение недели
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Тверская областьИгорь РуденяАлександр СолженицынТверская область
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