https://ria.ru/20200706/1573981486.html
Киев не видит угроз создания ударных частей в Донбассе
Киев на данный момент не видит угрозы создания ударных формирований со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил в понедельник РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:55
2020-07-06T22:55
ситуация в днр и лнр
сергей наев
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
киев
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573980464.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150507/80/1505078087_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_d09eeef1482a16ca13b1686534dcc4fe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сергей наев, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире