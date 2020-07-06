Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573981486.html
Киев не видит угроз создания ударных частей в Донбассе
Киев на данный момент не видит угрозы создания ударных формирований со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил в понедельник РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:55
ситуация в днр и лнр
сергей наев
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150507/80/1505078087_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_d09eeef1482a16ca13b1686534dcc4fe.jpg
https://ria.ru/20200706/1573980464.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150507/80/1505078087_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_d09eeef1482a16ca13b1686534dcc4fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150507/80/1505078087_288:0:4896:3456_1400x0_80_0_0_d95707e55a24cdc833ac1c16dddc3870.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150507/80/1505078087_864:0:4320:3456_1400x0_80_0_0_55847ca0624a836be3d47b4e6f41e4d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сергей наев, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире

Киев не видит угроз создания ударных частей в Донбассе

22:55 06.07.2020
1444
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War UkraineВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Киев на данный момент не видит угрозы создания ударных формирований со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил в понедельник командующий операцией объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.
Ранее Наев заявил, что данных о подготовке атаки с юга у Киева нет, однако боеспособность украинской армии на этом направлении усилили.
"Что касается оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей - ситуация на данный момент не носит угрозы создания ударных формирований", - заявил Наев в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.
При этом он сказал, что украинская армия регулярно проводит учения, отрабатывая в том числе сценарии отбивания атак с разных направлений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Писатель Захар Прилепин
Вчера, 22:06
Партия "За правду" призвала провести референдум о присоединении Донбасса
2383112
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСергей НаевЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНКиевВ мире
Рекомендуем
Писатель Захар Прилепин
Партия "За правду" призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Лукашенко вышел к журналистам без обуви. Скриншот из видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР
В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Алексей Резников
Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат заявил, что "началась игра" за условный срок для Ефремова
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Танк Т-90М
Индия хочет закупить у России запчасти для военной техники, пишут СМИ
Олег Морозов
Сенатор призвал ввести санкции против британских должностных лиц
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
В Германии прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Пожар
В Венесуэле загорелся НПЗ
Сотрудник полиции
В Калининграде задержали подозреваемого в "минировании" торговых центров
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
В ООН сообщили об использовании террористами COVID-19 для пропаганды
Петр Верзилов
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Пхеньян, КНДР
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Ученый оценил риски для инфраструктуры Севера от таяния вечной мерзлоты
03:05Следующий корабль "Союз" не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме
03:03Эксперты назвали самые высокооплачиваемых работы на "удаленке" в России
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
Лента новостейМолния