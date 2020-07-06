https://ria.ru/20200706/1573981432.html
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,3 миллиона
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 202 тысячи и превысило 11,3 миллиона, всего скончались более 532 тысяч пациентов... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:47
2020-07-06T22:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
южная америка
европа
в мире
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южная америка
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, южная америка, европа, в мире