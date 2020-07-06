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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573981432.html
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,3 миллиона
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 202 тысячи и превысило 11,3 миллиона, всего скончались более 532 тысяч пациентов... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
южная америка
европа
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, южная америка, европа, в мире

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,3 миллиона

22:47 06.07.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 202 тысячи и превысило 11,3 миллиона, всего скончались более 532 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 202 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 4 134 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 327 790, число летальных исходов - 532 340.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 5 820 840 и Европе - 2 791 160.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗЮжная АмерикаЕвропаВ мире
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