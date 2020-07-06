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В ООН сообщили об использовании террористами COVID-19 для пропаганды
Онлайн пропаганда ИГ* и Аль-Каиды* (террористические организации, запрещены в России) уже использует в своих сюжетах коронавирус для набора новых сторонников и... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:45
аль-каида
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аль-каида, оон, в мире

В ООН сообщили об использовании террористами COVID-19 для пропаганды

22:45 06.07.2020
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© Михаил ВоскресенРазрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
© Михаил Воскресен
ООН, 6 июл – РИА Новости. Онлайн пропаганда ИГ* и Аль-Каиды* (террористические организации, запрещены в России) уже использует в своих сюжетах коронавирус для набора новых сторонников и для призывов к насилию, заявила глава Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Хада Фатхи Уоли, выступая в рамках конференции высокого уровня ООН под названием "Неделя борьбы с терроризмом".
По ее словам, "до завершения кризиса, вызванного пандемией COVID-19, еще далеко". "Но мы можем быть уверены в том, что мир после COVID-19 будет беднее. От 71 до 100 миллионов людей могут оказаться в условиях крайней нищеты, по данным Всемирного банка. В первый месяц кризиса МОТ подсчитала, что доходы примерно 1,6 миллиарда работников в неформальном секторе экономики сократились на 60%", - сказала Фатхи Уоли.
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Она отметила, что почти 77% молодых работников в мире задействованы в неформальном секторе. По ее словам, эти люди не могут выполнять работу в удаленном режиме и не обладают достаточной социальной защитой.
Самые бедные и наименее защищенные являются наиболее уязвимыми для использования организованными преступными группировками, террористами, указала она.
"Онлайн пропаганда Аль-Каиды* и ИГ* уже включила вирус в сюжеты, нацеленные на набор сторонников или подстрекательство к насилию", – подчеркнула Фатхи Уоли.
Учитывая ограниченные перспективы в сфере трудоустройства, с которыми сталкиваются молодые люди и маргинализированные группы, террористы, определенно будут стремиться использовать их недовольство, указала она.
"Исследование Всемирного банка от 2019 года изучило данные, касающиеся ИГ*, определило, что недостаток экономических возможностей, и безработица являются ключевыми факторами радикализации", - заявила Фатхи Уоли.

*Террористические организации, запрещенные в России
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