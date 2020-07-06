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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T23:33
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

22:38 06.07.2020 (обновлено: 23:33 06.07.2020)
163360
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.

"Я с ним разговаривал, я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем, посмотрим, какую оценку суд даст нашим доказательствам. Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться", — сказал Пашаев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее 6 июля стало известно, что следователи завершили предварительное расследование уголовного дела против Ефремова.
Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего в аварии Сергея Захарова, сообщил, что ознакомление с материалами дела перенесли. Оно должно было начаться 7 июля, но следователь отменил встречу, пояснил защитник.
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ДТП с Михаилом Ефремовым

Михаил Ефремов 8 июня на Jeep Grand Cherokee в состоянии опьянения на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Против артиста возбудили уголовное дело, сейчас он находится под домашним арестом.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист сказал, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".
На днях адвокат артиста заявил, что тот не считает себя виновником аварии. Юрист также намекнул, что во время ДТП Ефремов мог быть в автомобиле не один.
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