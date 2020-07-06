Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

"Я с ним разговаривал, я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем, посмотрим, какую оценку суд даст нашим доказательствам. Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться", — сказал Пашаев в эфире телеканала "Россия 24" .