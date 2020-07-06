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В Венесуэле загорелся НПЗ
В штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы начался сильный пожар в нефтеперерабатывающем центре Парагуана, по информации местных СМИ, горит НПЗ "Кардон". РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:44
венесуэла
в мире
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353
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венесуэла, в мире

В Венесуэле загорелся НПЗ

22:33 06.07.2020 (обновлено: 22:44 06.07.2020)
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© Depositphotos / jag_czПожар
Пожар
© Depositphotos / jag_cz
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. В штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы начался сильный пожар в нефтеперерабатывающем центре Парагуана, по информации местных СМИ, горит НПЗ "Кардон".
"Пожар на каталитической установке НПЗ "Кардон" в Пунто-Фихо, штат Фалькон. С 11 часов утра пожарные борются с огнем на одном из заводов PDVSA, производящих бензин", - сообщило издание Diario в микроблоге в Twitter.
По информации местных СМИ, в июне на предприятии после ремонта возобновилось производство бензина 91 марки в объёме 30 тысяч баррелей в сутки. Катализатор из Ирана для установки крекинга был поставлен в Венесуэлу в апреле.
Завод "Кардон" мощностью 305 тысяч баррелей в день входит в состав нефтеперерабатывающего центра Парагуана, крупнейшего в стране и второго по мощности в мире с заявленным объёмом переработки почти в миллион баррелей в день - 72% перерабатывающих мощностей госкорпорации PDVSA на территории Венесуэлы.
Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели в отношении Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
Город Товар в венесуэльском штате Арагуа
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