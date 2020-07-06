В Венесуэле загорелся НПЗ

Завод "Кардон" мощностью 305 тысяч баррелей в день входит в состав нефтеперерабатывающего центра Парагуана, крупнейшего в стране и второго по мощности в мире с заявленным объёмом переработки почти в миллион баррелей в день - 72% перерабатывающих мощностей госкорпорации PDVSA на территории Венесуэлы.