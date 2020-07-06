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В Тихом океане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в понедельник в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:23
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В Тихом океане произошло землетрясение

22:23 06.07.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в понедельник в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 18.16 по времени UTC (21.16 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 698 километрах к югу-западу от острова Сайпан в архипелаге Марианские острова. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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