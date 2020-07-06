Адвокат сообщил о переносе начала ознакомления с делом о ДТП с Ефремовым

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Начало ознакомления с материалами дела о ДТП с актером Начало ознакомления с материалами дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым было назначено на 7 июля, но следователь отменил эту встречу, сказал адвокат Александр Добровинский , представляющий семью погибшего в аварии Сергея Захарова.

"Будет так называемая 216 статья, это когда потерпевший с представителем должны знакомиться с материалами дела, это должно было начаться во вторник 7 июля, но по каким-то причинам следователь отменил эту встречу, я думаю, что ближайшее время мы будем знакомиться с делом",- заявил Добровинский в эфире телеканала "Россия 24"

Он добавил, что при аналогичных обстоятельствах в 1998 году погиб двоюродный брат Захарова, тогда виновник избежал наказания. По словам адвоката, семья несколько раз появилась на телевидении и упомянула что не хочет повторения этой истории, после чего получила "каскад гадостей в свой адрес".

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.