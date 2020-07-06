Адвокат сообщил о переносе начала ознакомления с делом о ДТП с Ефремовым

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Начало ознакомления с материалами дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым было назначено на 7 июля, но следователь отменил эту встречу, сказал адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего в аварии Сергея Захарова.
"Будет так называемая 216 статья, это когда потерпевший с представителем должны знакомиться с материалами дела, это должно было начаться во вторник 7 июля, но по каким-то причинам следователь отменил эту встречу, я думаю, что ближайшее время мы будем знакомиться с делом",- заявил Добровинский в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что при аналогичных обстоятельствах в 1998 году погиб двоюродный брат Захарова, тогда виновник избежал наказания. По словам адвоката, семья несколько раз появилась на телевидении и упомянула что не хочет повторения этой истории, после чего получила "каскад гадостей в свой адрес".
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
На прошлой неделе адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что представители Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего Сергея Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду. Однако в эфире "Эха Москвы" адвокат обмолвился, что актер готов детей Захарова "даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь".