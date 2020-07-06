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Адвокат заявил, что "началась игра" за условный срок для Ефремова
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский предположил, что сторона защиты будет бороться за условный срок для актера. Об этом он РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:59
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат заявил, что "началась игра" за условный срок для Ефремова

22:13 06.07.2020 (обновлено: 22:59 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский предположил, что сторона защиты будет бороться за условный срок для актера. Об этом он заявил в комментарии телеканалу RT.
Юриста не удивило то, что Ефремову предъявили обвинения по четвертой части статьи 264 Уголовного кодекса, по которой ему грозит до 12 лет заключения. По словам защитника, это ожидаемо и логично.
"Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но, надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признает свою вину, особо не повлияет на итог дела", — сказал Добровинский.
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ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице следующим утром.
В момент аварии артист был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.
На днях адвокат артиста заявил, что тот не считает себя виновником аварии. Юрист также намекнул, что во время ДТП Ефремов мог быть в автомобиле не один.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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