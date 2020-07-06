В Багдаде убили эксперта по вопросам борьбы с терроризмом, сообщили СМИ

КАИР, 6 июл - РИА Новости. Иракский эксперт по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом Хишам аль-Хашими убит в Багдаде неизвестными, сообщил в понедельник телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.
"Группа вооруженных людей на двух мотоциклах открыла огонь по Хишаму аль-Хашими в районе Зуйуна на востоке столицы", - сообщил источник. Аль-Хашими скончался в больнице, куда был доставлен после нападения.
Других подробностей инцидента не сообщается.
Аль-Хашими выступал в качестве советника иракского правительства по вопросам борьбы с терроризмом, а также являлся членом Иракского консультативного совета (Iraq Advisory Council) - созданной в 2019 году неправительственной организации, объединяющей экспертов, научных деятелей и политиков и занимающейся укреплением демократических институтов и главенства закона.