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Партия "За правду" призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:27
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
захар прилепин
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молдавия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, захар прилепин, приднестровская молдавская республика, молдавия, белоруссия, в мире

Партия "За правду" призвала провести референдум о присоединении Донбасса

22:06 06.07.2020 (обновлено: 22:27 06.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Политическая организация выступила за немедленное признание этих республик и их включение в состав России по итогам плебисцита.
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Также партия призывает к присоединению к России по итогам референдумов Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов и построению полноценного Союзного Государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и рублем в качестве единой валюты.
Говоря о пенсионной системе, авторы программы предлагают закрепить за работающими пенсионерами права на все надбавки, индексации и компенсации наряду с неработающими, а также установить пенсионный возраст на уровне 60 лет. "За правду" считают правильным ликвидировать ПФР и выплачивать гарантированные пенсии из федерального бюджета.
Помимо этого, партия предлагает запретить ЕГЭ, увеличить число бюджетных мест в вузах и гарантировать первое рабочее место для выпускников вузов, обучавшихся на бюджете.
В программе указано, что каждому новорожденному нужно открывать депозитный счет на миллион рублей с возможностью использования этих денег через 18 лет для оплаты образования или покупки жилья.
Также предлагается ввести ежемесячный базовый безусловный доход в размере 2500 рублей, а в перспективе — на уровне прожиточного минимума.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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39027162351
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЗахар ПрилепинПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Зачем?!
6 июля, 22:17
Rom WWW
18100020
Мысли хорошие, но власти это не нужно.
6 июля, 22:17
Алекс Радоница
14100021
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