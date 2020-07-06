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Из двух ТЦ в Калининграде эвакуировали людей после звонка о минировании
Персонал и посетителей двух торговых центров в Калининграде "Плаза" и "Европа" эвакуировали из-за анонимного звонка о "минировании", сообщил журналистам... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:03
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калининград
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калининград, происшествия

Из двух ТЦ в Калининграде эвакуировали людей после звонка о минировании

22:03 06.07.2020
327
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Персонал и посетителей двух торговых центров в Калининграде "Плаза" и "Европа" эвакуировали из-за анонимного звонка о "минировании", сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
"Сегодня поступил анонимный звонок с информацией о якобы минировании торговых центров. На место прибыли сотрудники Росгвардии и других спецслужб, проходит отработка. На текущий момент угрозы не подтверждаются, сотрудники (специальных служб) продолжают работать", - сказал Лысков, отметив, что персонал и посетителей эвакуировали из зданий.
Молоток в зале судебных заседаний
3 июня, 16:50
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Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КалининградПроисшествия
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