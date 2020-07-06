https://ria.ru/20200706/1573980347.html
Из двух ТЦ в Калининграде эвакуировали людей после звонка о минировании
Персонал и посетителей двух торговых центров в Калининграде "Плаза" и "Европа" эвакуировали из-за анонимного звонка о "минировании", сообщил журналистам... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:03
2020-07-06T22:03
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калининград
происшествия
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https://ria.ru/20200603/1572416508.html
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калининград, происшествия